偷情遭抓包？裸男深夜爬出窗外站上飯店招牌 驚險畫面瘋傳

中國一名男子疑似偷情被抓包，深夜僅穿內褲爬出飯店窗外，驚險畫面全被拍下並在網路瘋傳。（圖／翻攝自微博＠深圳小俠）





中國杭州一名男子疑似在飯店內偷情遭當場抓包，情急之下僅穿著一條紅色內褲，從房間窗戶爬到室外，徒手攀附在飯店外牆招牌上，高空站立的畫面讓路過民眾全看傻眼，也引發網路討論。

事件發生於夜間，從網路流傳畫面可見，事發地點為中國連鎖飯店「泊寓公寓」外牆。一名男子赤裸上身、僅穿內褲，雙手緊抓飯店招牌邊緣，雙腳踩在狹窄支撐處，在數層樓高的外牆上進退兩難。飯店窗內仍可見人影走動，樓下則聚集不少圍觀民眾，有人驚呼「是不是被抓姦了」，現場氣氛緊張又尷尬。

廣告 廣告

據拍攝影片的目擊者轉述，該名男子疑似與女子在房內幽會時被發現，為躲避房內人員，才會冒險從窗戶爬出，試圖躲到室外，未料反而站上顯眼的飯店招牌，成為眾人目光焦點。相關畫面曝光後迅速在社群平台瘋傳，短短30秒影片就吸引大量點閱與討論。

網友看後紛紛留言調侃，「偷情成本越來越高」、「這招牌比人生還穩」、「還好穿了內褲，不然更社死」、「建議先學攀岩再偷情」，也有人替男子捏把冷汗，直言「一個手滑就是意外事故」，認為行為相當危險。

至於男子後續是否安全返回室內，網路上並未出現明確說法，當地警方也尚未對事件經過、是否涉及捉姦情節作出正式說明，相關細節仍有待釐清。

更多東森新聞報導

孩子睡身旁！北市教授照樣戰人妻 辯「她老公放任」

人夫才剛新婚 就找小三喊「快破產」 人妻靠一神器告贏了

影／抓包男友偷吃！失控女全身脫光丟家當 警急封路

