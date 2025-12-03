偷懶？ 信丟空地、帳單被拆 郵差道歉：代班看錯地址

屏東小琉球一名住戶發現，自家信件全被丟在旁邊的廢棄空地上，散落在雜草堆。（圖／東森新聞）





屏東小琉球一名住戶發現，自家信件全被丟在旁邊的廢棄空地上，散落在雜草堆，有的甚至已被拆封，清點後共有17封。住戶懷疑郵差是不是偷懶亂丟信，沒想到郵差稍後出現，急忙道歉表示自己是代班，因為看錯門牌，才誤把信件丟到空地。

小琉球居民拍下的畫面中，空地上散落多封郵件，原本應該投遞到旁邊住家的信，卻全被丟在雜草上。屋主將郵件一一撿回後清點，發現共有17封。

收信住戶表示，信件被丟在民宿旁邊那個草堆上，有的信件已經拆開。郵差沒送到家，打去問卻說可能丟去隔壁，被亂丟到草地。

屋主家人將情況PO上網，有網友留言稱東港也曾遇過類似狀況；也有網友緩頰可能是風吹的，甚至有人開玩笑說「難道是《海角七號》裡的阿嘉嗎？」

正當住戶滿腹疑問時，郵差再度上門，連忙向住戶道歉。郵差向住戶說，今天是支援的，看錯了地址，因為那間廢棄房子門牌沒卸掉，才以為就是那裡。真的不好意思。

原來空地上的廢棄房舍雖然已毀損，但門牌並未移除，因此郵差誤投。住戶原以為遇到偷懶郵差，最後才知道是看錯門牌的意外烏龍。

