偷拍不知情兒少性影像 大法庭：不構成7年以上重罪

（中央社記者謝君臨台北4日電）最高法院刑事大法庭今天裁定，行為人單純偷拍不知情兒少性影像，不構成兒少性剝削條例中最輕本刑7年以上重罪，應以同條例第36條第1項拍攝兒少性影像罪處罰，處1年以上7年以下徒刑。

全案起於，民國112年6月間，黃姓男子在新北市書局、便利商店等處，先後6次以手機偷拍不知情的兒少裙底或褲底性影像，1次得手、其餘5次未遂。

一審新北地方法院依兒少性剝削防制條例第36條第1項拍攝兒少性影像罪，判處黃男有期徒刑2年，緩刑5年；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，改認定構成同條例第36條第3項「違反本人意願」拍攝兒少性影像罪，加重改判4年2月徒刑。

廣告 廣告

案經上訴最高法院，承審的刑事第七庭採「否定說」，認為不能論以7年以上有期徒刑之罪，只能論處1年以上7年以下有期徒刑的「拍攝兒少性影像」罪，第七庭徵詢其他各庭意見因為見解不一，提案刑事大法庭。

刑事大法庭本案法律爭點為，以不符合強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術的方式偷拍兒少性影像，是否該當兒少性剝削條例第36條第3項，可判處7年以上有期徒刑，還是要依同條第1項，論處1年以上7年以下有期徒刑之罪。

刑事大法庭今天作出裁定統一見解，未施以強暴、脅迫、藥劑、詐術等行為，單純偷拍兒少性影像，僅能依兒少性剝削條例第36條第1項論處1年以上7年以下有期徒刑。此外，若是以引誘等方式偷拍，或是意圖營利而偷拍，則分別適用兒少性剝削條例第2項、第4項規定，依法加重其刑。

大法庭說明，「未經同意」及「未表達同意」的偷拍行為，並非以強制或違反意願的手段作為要件，應適用兒少性剝削條例第36條第1項；同法第3項則以強暴、脅迫等行為作為加重要件，本質上屬雙行為犯，除拍攝兒少性影像，尚須行為人以壓抑等方式侵害兒少性隱私自主權，不法程度較高，才能加重論處。

大法庭表示，偷拍不知情兒少性影像，既未施強暴、脅迫等行為，也未另以其他手段壓抑或妨害兒少的性隱私意思自由，自非兒少性剝削條例第36條第3項所規定「其他違反本人意願之方法」，不能以此論罪。

此外，隨著大法庭裁定出爐，最高法院今天將黃男涉及偷拍案有罪部分撤銷，發回高院。

兒少性剝削條例第36條第1項規定，拍攝、製造、無故重製兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣10萬元以上100萬元以下罰金。

兒少性剝削條例第36條第3項規定，以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處7年以上有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。（編輯：蕭博文）1150204