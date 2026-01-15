偷拍兒少性影像判決分歧 大法庭已辯結裁定將出爐

〔記者陳彩玲／台北報導〕違反兒少本人意願拍攝性影像，可處7年以上徒刑，但在「偷拍」部分面臨困境，法院各審級見解分歧，導致刑度不一，曾出現法院認為，偷拍兒少性影像不構成權力不對等的「性剝削」，判被告無罪，引發議論，但也有被告遭重判9年徒刑。去年9月，最高法院刑事第七庭審理王姓男子偷拍案時，再度面臨意見不同窘境，裁定交由刑事大法庭統一見解。

據了解，全台有多起偷拍兒少性影像案件已辯論終結，但急踩煞車未宣判，改裁定等大法庭公布結果後，再開辯論續行審理。知情人士指出，大法庭收案後，已於今年1月7日辯論終結，裁定結果近日將出爐。

去年4月，台南一名施姓男子潛入小學，偷拍女童如廁，被判無罪，一審法院認定，男子與女童間沒有性互動，也沒有藉權勢脅迫，不構成性剝削，僅構成妨害性隱私，但無人提告，施男縱使坦承犯行，仍獲無罪，引發熱議。法界進一步發現，各審級法院在認定「偷拍」兒少性影像部分，見解分歧。

最高院刑事第七庭去年審理黃姓男子偷拍兒少裙底風光案，發現一審法院依《兒少性剝削防制條例》第36條第1項拍攝兒少性影像罪，判2年徒刑、緩刑5年，但二審認為偷拍已「違反本人意願」，撤銷原判，依同條第3項加重論罪，改判4年2月徒刑。

對此，最高法院刑事第七庭評議後，認為全案依第1項拍攝兒少性影像罪論處即可，並援引妨害性隱私罪章進行對照，指成年人被偷拍性影像，僅成立未經同意拍攝罪，除非使用強暴、脅迫等手段，才構成加重罪責，基於法秩序一致性，兒少案件應採相同解釋邏輯，認為不該加重論處，不認同二審判決。

另一方面，第七庭也徵詢其他各庭意見，但內部見解不一，其中第二庭、第三庭、第四庭、第六庭及第八庭均認為，偷拍剝奪兒少表達同意與否的選擇自由，要以第3項「違反本人意願」加重論處；第九庭則僅限於公共場所偷拍情形表示同意。

在內部見解明顯歧異下，第七庭認為，此題攸關兒少性影像犯罪的構成界線與量刑輕重，在法律問題上具原則重要性，去年9月10日依《法院組織法》規定，裁定提案交由刑事大法庭定奪，未來大法庭裁定的結果，將成為全國法院適用相關案件的重要指標，屆時將能統一見解。

