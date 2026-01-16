偷拍兒少性影像就是「兒少性剝削」！高院法律座談打破無罪見解

針對長期以來司法實務上關於「偷拍兒少性影像」是否構成重罪的法律見解分歧，高等法院近期召開法律座談會並達成重要決議。經檢、審、辯及學者多方討論，最終認定「偷拍」兒少性影像雖不完全符合《兒少性剝削防制條例》中「違反本人意願」的加重要件，但確已構成「性剝削」行為，應適用該條例論處，直接打破過去部分法院僅以妨害性隱私論罪、甚至判決無罪的見解。

法律座談會決議：偷拍構成「性剝削」，亦非僅屬妨害隱私

此次法律問題源於新北地院提出的一起案例：一名逃家少女遭收留男子偷拍洗澡，該行為是否構成《兒少性剝削防制條例》第36條第3項「違反本人意願拍攝兒少性影像罪」引發爭議。

高院為此邀集各方專家進行研討，會中出現不同見解。甲說認為偷拍即剝奪兒少表達意願，應屬「違反本人意願」並加重論處；乙說則認為若非在性活動中偷拍且未限制行動自由，難認有權力不對等。最終座談會採納折衷的「丙說」，以 20 票對 8 票通過決議。

該決議指出，只要拍攝、製造兒少性影像，不論是否經被害人同意，均構成第36條第1項「拍攝兒少性影像罪」，即認定為「性剝削」。然而，針對「乘人不知」的偷拍行為，因難認已壓制被害人自由意志，故認定不符合第3項「違反本人意願」的加重構成要件。此結論雖無法律拘束力，但已是司法實務將對「偷拍兒少」採取更嚴格認定標準的宣示。

保護孩童免於性剝削危害 建立保護意識

親子天下長期追蹤兒少性剝削議題，除了關注法律面的變革，也協助家長建立防護觀念。根據衛福部統計， 2022 年通報為兒少性剝削的案件類型，網路兒少性剝削為最多，佔了超過八成。

常見手法包含以下8種：

性愛視訊遭側錄、偷拍 假意成為男女朋友，要求私密照 假裝「知心好友」，以情緒勒索取得私密照 假裝為「同齡青少年」，藉口了解發育狀況 威脅洩漏個資取得私密照 用私密照交換實質物品 徵模特兒，並以私密照作為應徵條件 分享減肥秘方，並以私密照作為面試條件

避開兒少性剝削陷阱，勵馨基金會副執行長王淑芬則建議家長可透過 2 方式和孩子討論，

了解私密影像外流的嚴重性：在情侶交往當中，如果對方要求你拍性影片，你應該思考自己真的想拍嗎？對方值得信任嗎？如果散布怎麼辦？ 發現自己被騙，性影像被拿來當威脅時，保存私密影像外流證據、立刻求助

(此篇稿件部分內容由 AI 生成，經親子天下編輯)