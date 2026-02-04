偷拍兒少裙底算「違反意願」嗎？大法庭一錘定音：不算！不能加重刑期

刑事大法庭認為，偷拍兒少影像不算違反意願，不能加重刑期。示意圖

偷拍兒童或少年的性影像，到底算不算「違反本人意願」，能不能直接適用加重刑責重判？由於各地法院見解不一，導致量刑差距很大，最高法院刑事大法庭4日做出統一見解，認定單純偷拍、在被害人不知情情況下拍攝兒少性影像，不符合「違反本人意願」的加重要件，不能直接適用7年以上重罪條款。

這起爭議源於黃姓男子在2023年間，在新北市各大書局、超商等公共場所，用手機偷拍多名小朋友的裙底、褲底影像。實際成功拍到清楚影像的只有1人，其餘5人皆未遂。

一審法院依《兒少性剝削防制條例》第36條第1項「拍攝少年性影像罪」判刑2年，並給予緩刑；但二審認為偷拍屬於「違反本人意願」的情況，改依同條第3項加重規定，判刑4年2個月。案件再上訴後，引發最高法院內部不同庭之間的分歧。

有法官認為，只要是偷拍，就已經剝奪兒少被拍的選擇權，當然算違反意願；另一派則認為，「違反意願」必須是透過強暴、脅迫、詐術等方式壓制被害人意志，而偷拍是在對方不知情的狀態下進行，並沒有直接壓迫或阻止對方表達意見，因此不該算在加重條款內。

由於各庭看法不同，最後提案交由刑事大法庭統一解釋。大法庭最終認為要構成加重處罰的「違反本人意願」，行為必須對被害人的意思自由造成壓制或干擾；若只是趁對方不知情時偷拍，雖然違法，但不符合加重條件，因此應回歸第36條第1項的一般處罰規定，而非直接適用第3項重罪條款。



