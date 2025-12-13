偷拍報案女子並用AI合成裸照 高雄噁警遭記大過調職

〔記者黃良傑／高雄報導〕一名女子(B女)上網抱怨突然收到「證人」傳票，了解後才知，竟是2年前報警遭噁警偷拍，還被該名員警利用AI合成裸露清涼影像，令她傻眼、憤怒，據了解，被害人恐不止2人，高市警方表示，該名員警已記大過1次，並調離現職。

據了解，去年12月間，原有一名報案女子A發現該名噁警偷拍她，對方疑似用手機偷拍，察覺員警手機對準她的角度和位置可疑，三民一分局當時以「自清」為由，要求該名員警自行交出手機釐清。

廣告 廣告

但員警拒交並有刪除照片之虞，因被害人指證歷歷，警方報請檢察官偵辦查扣手機，並還原手機「相簿」，赫然發現還有其他女子照，包括2年前報案的B女，警方以「證人」身分，通知B女協助調查員警涉嫌違反「個資法」。

三民一分局表示，該案緣自去年12月調查民眾陳情案，發現員警疑有不當蒐集民眾照片資料之嫌，違反個資使用情形，立即主動報請高雄地檢署指揮，並查扣該員手機，有關該員行政責任立即核予大過1次，並調整服務地區，同時從重追究相關人員考核監督不周責任。

三民第一分局針對員警違法違紀案件均主動立案調查，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，若員警確實涉有不法，定予嚴查究辦，絕不護短寬貸。

據了解，B女一po文立即吸引眾多網友紛紛留言表示誇張，並提醒壞人不分職業、性別。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不甘母被騙130萬 台中女趴車阻擋遭輾重傷 車手殺人未遂起訴

轉彎車打方向燈仍吃罰單 竟是停等紅燈時關掉

獨家》任職15年！昨還在開會今晨突退群組 台南市消防局長李明峯傳閃辭

獨家》追查基隆河油污染元凶 基檢逮到偷排業者聲押將誠負責人

