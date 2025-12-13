偷拍報案女「AI合成不雅照」！她收傳票才知受害 警記大過調職

太誇張！高雄一名男警涉嫌利用隨身密錄器和手機，在派出所內偷拍報案女子，還將影像拿去用AI「換臉」合成不雅照，多名女子受害卻渾然不知，直到收到檢方傳票才驚覺自己成為偷拍對象，警方低調回應，案件已由高雄地檢署偵辦，內部也同步啟動調查，該名員警已被記一大過調職。

被害人在社群平台發文說，活到現在遇到人生最扯事件，表示自己突然收到檢方傳票，才知道2年前去報案做筆錄時，遭到一名員警偷拍，還將她的頭像AI合成不雅照。

廣告 廣告

有當事人收到傳票才知受害。圖／台視新聞

此篇文章也釣出其他受害者，另名被害女子說，去年到哈爾濱街派出所報案，發現1名員警偷拍，檢舉到督察組，還原員警手機檔案發現至少6人被偷拍。消息曝光，網路引發熱議，網友說，「誰來理解一下，我看到這段文字的震驚」、「利用職務做這事應該要重罰吧」。

犯案的凃姓員警被記一大過、調派到鳳山分局警備隊。圖／台視新聞

犯案的凃姓員警，約30歲出頭，現在被記一大過，從哈爾濱街派出所，調派到鳳山分局警備隊。案件目前已由高雄地檢署偵辦，但這顆老鼠屎，已經重創高雄警察形象。

※台視新聞提醒您，遭受性騷擾時，請立即撥打110報案或113保護專線諮詢

※尊重身體自主權：請撥打113、110

高雄／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

詐騙案16名被告僅1人遭判刑「其餘無罪」 網轟辛苦第一線.後面沒防線

26歲警趕上班猛撞闖紅燈婦 她顱內出血搶救2天不治

涉受黑道飲宴洩密 新北刑大副隊長羈押禁見