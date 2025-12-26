偷拍女子隱私部位「宣示主權」怒嗆情敵 屏東男下場很淒慘

社會中心／洪正達報導

王男偷拍被害女隱私部位後，向情敵炫耀已發生關係並當場播放，女子氣炸報警提告。（示意圖／Pakutaso）

屏東王姓男子3年多前在酒吧趁著女子爛醉時偷拍隱私部位，後來在向情敵炫耀自己和女子發生過關係時，當場播放偷拍影片，女子事後氣炸提告，案經屏東地院審理後，依非法竊錄性影像、誹謗等罪嫌判處8個月不等的徒刑，可易科罰金、可上訴，但涉及妨害性自主罪嫌則由檢方另案偵辦中。

判決指出，王姓男子3年多前趁著被害女子爛醉時，偷拍對方隱私部位，後來發現該女和另名男性狀似親密因而萌生醋意，某日在酒吧內恰巧碰見情敵，於是上前「宣示主權」告知已和女子發生過關係，還當場播放女子的隱私處影像，女子得知後，認為王男相當惡劣，不但偷拍還散播不實言論，已侵害她名譽，隨即向警方報案，王男被傳喚到案後，依妨害性自主非法竊錄性影像及誹謗等罪嫌送辦。

案經屏東地院審理後，認為王男僅為了證明自己與被害人發生過性行為，竟然將性影像提供給他人觀看，已侵害被害人身體自主隱私，並造成被害人陷入難堪、恐慌等難以回復的身心創傷，因此依涉犯非法竊錄性影像、誹謗等罪嫌判處拘役30天到8個月不等的徒刑，得易科罰金。

