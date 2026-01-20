偷拍女學生如廁 花蓮代理老師一審判11年2月

（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮某國小林姓代理老師到職不到1個月，尾隨女學生如廁48次，26名學生受害。花蓮地方法院一審法官認定，林男2次得逞、46次未遂，依兒少性剝削罪，判處應執行有期徒刑11年2月。全案可上訴。

32歲林男民國113年8月1日到職，擔任五年級導師，開學不到1個月，有家長向校方反映，學生上廁所被偷拍，向導師反映未獲回應。校方調閱監視器後發現，林男行為詭異，報案後林男自請離職。

花蓮地院日前一審宣判，判決書提到，根據監視器畫面及手機數位辨識資料，林男於開學第一天便開始頻繁尾隨學生進廁所，犯行多達48次，共有26名女童受害。

一審法官認定，林男2次拍到影像，犯使兒童被拍攝性影像，各處有期徒刑7年3月；其餘46次雖被監視器拍到尾隨進入廁所，但沒有證據證明拍攝到影像，均為未遂，各判3年8月，合計48罪應執行有期徒刑11年2月。

受害女童接受調查時表示「我上廁所的時候，他一直跟著我」、並稱林男「很常站在教室門口，看經過的女同學」，也有學生說，「上廁所都會很緊張跟害怕，要找同學陪」。

審理期間，林男的辯護人主張，林男是趁女童不知情狀況攝錄，沒有以不對等權力或地位，壓抑或妨礙女童意思，不構成性剝削，僅構成刑度較輕的兒童及少年福利與權利保障法第112條及刑法第319條之1第1項成年人對兒童無故攝錄影像罪。

一審法官認為，林男是學校老師才可以在校園尾隨女童進入廁所，可認定為林男利用不對等權力地位，且隱匿方式偷拍使女童無從表達反對，等同遭受偷拍性交或猥褻影片的結果，屬違反意願。

辯護人也稱，林男有窺視症、強迫症、非專一型戀童症等，犯行絕大部分是因疾病引起，應依刑法規定減刑。

花蓮地院法官認為，林男雖有辯護人所稱疾病，但沒有罹患脫離現實的精神病症，且智力正常，具備對違法行為的辨識能力，自稱對未成年少女的性隱私影像有無法控制的衝動，卻自行停藥等行為，都可認定林男可自主決定，讓自己沉浸在犯行的欲望中。

一審法官審酌，林男曾於102年至110年曾3度涉犯性騷擾、尾隨及偷拍未成年少女等案，犯罪行為樣態、動機類似，且犯行間隔短等，依違反兒童及少年性剝削防制條例，判刑11年2月，全案可上訴。（編輯：李亨山）1150120