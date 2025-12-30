偷拍女設計師裙底被關服刑！鄧佳華傳要出獄了 「最新動向」曝光

記者蔡維歆／台北報導

鄧佳華因 2023 年偷拍女設計師裙底遭判刑 6 個月，因無力支付 18 萬罰金而選擇入獄。2025 年 7 月 10 日入監後，他先在桃園監獄服刑，之後再被移送至屏東監獄。如今30日傳出最新消息，鄧佳華將於下周五刑滿出獄。據了解，他目前在屏東監獄執行刑期，因服刑將屆滿6個月，表定2026年1月9日刑滿出獄。

鄧佳華女友簡簡證實已分手。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

據了解，鄧佳華入獄初期因不適應環境，曾情緒失控喊「救命」，狀況相當不穩定。後來在安排與年長舍友同住後，生活逐漸步上軌道，如今作息規律、精神也較平穩。情感方面，他在服刑期間透過家書主動與女友「簡簡」分手，並在信中向另一名女子「米拉」示愛，再度引發網路討論。

此外，鄧佳華曾在獄中寫信向親友求助，希望籌措保釋金，並承諾會以粉絲團收入償還，顯示其經濟狀況仍相當吃緊，隨著出獄倒數進入最後階段，鄧佳華出獄後是否回到網路圈、以及他未來的動向，也備受網友與粉絲關注。

