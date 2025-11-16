偷拍數百人！中國男下藥性侵 遭倫敦法院重判無期

許超自2013年起長住英國，經營公司協助中國留學生，再藉社交活動偷拍女性私密畫面。（示意圖／Pexels）





偷拍侵犯遭判終身監禁！英國倫敦法院判處一名33歲的中國籍男子無期徒刑，因為他在住處安裝多處隱藏偷拍裝置，潛在受害者恐多達數百人。

警方密錄器拍下逮捕的畫面，宣讀法律權利，這名男子33歲中國籍男子許超因涉及偷拍性侵遭到逮捕，許超自2013年起長住英國，經營公司協助中國留學生，再藉社交活動偷拍女性私密畫面。

英國記者：「就本案所涉及的資料量而言，警方表示在他的數位設備中發現了大量內容，規模之龐大前所未見。」

廣告 廣告

不只擺飾的頭盔暗藏鏡頭，廁所的芳香劑裡有鏡頭，就連地上這一坨不起眼的垃圾竟然都藏有隱形攝影機，他還對被害人下藥性侵。

英國記者：「在他位於格林威治的住所或其中一處住所舉行的交流活動後，一名女性受害者向警方報案，她表示自己在活動期間開始感到身體不適，而他隨後提出讓她在家中休息，結果她被下藥並遭到他的性侵。」

被害人報案後，許超的長年惡行才因此曝光。

英國警方：「許超是一名多次作案，且具有掠奪性傾向的性犯罪者，他所犯下的行為卑劣至極難以想像，目前確認的性侵受害者為7人，但包括性侵窺淫和偷拍裙底在內的受害者總數，我們認為可能高達數百人。」

受害者橫跨中國與英國，部分犯罪行為可追溯至2021年，英國今年上半年才有另一名來自中國的鄒姓博士班學生，因為大規模性侵女子等犯行遭判處無期徒刑，警方懷疑這兩人可能有關連，正深入追查。

東森新聞關心您

保護被害人隱私，避免二度傷害



若觸犯法將以刑法235條中的散布猥褻罪，非自願遭散布之成人性影像已有刑法319-3條專法、兒少性影像遭散布則有兒少性剝削防制條例第38條作為規範，提醒民眾避免違法

更多東森新聞報導

香港更新旅遊警示 呼籲港人赴日注意安全

零下20度！東北早市奇觀 替魚洗「熱水澡」

男網購50條觀賞魚只收到一袋水 賣家貼心1舉動反變「魚湯」

