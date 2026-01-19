偷拍狼出沒逢甲！鞋子上「綁攝影機」逼近短裙妹 超噁行徑全被錄

記者林意筑／台中報導

男子在鞋子上綁上密錄器，再趁機接近穿短裙的女子偷拍。（圖／翻攝自Threads @z_wm1）

台中逢甲商圈是許多觀光客必打卡景點之一，每逢假日時人潮眾多，未料卻驚傳偷拍事件。日前有不明男子在鞋子上綁上密錄器，再趁機接近穿短裙的女子，並將腳伸向女子裙下進行偷拍。對此轄區警方表示，目前已進行調查並聯繫被害人前往指認，將持續加強轄內巡邏，以維護民眾安全。

男子偷拍後，還時不時透過手機看拍攝的影片。（圖／翻攝自Threads @z_wm1）

有名男網友在社群平台Threads上發文，昨（18）日晚間8時許，與女友前往逢甲商圈購買炸蛋蔥油餅時，突然有名不明男子莫名接近女友，且幾乎緊貼著，由於女友穿著短裙，當下警覺性提醒女友「過來一點」，而該不明男子聽聞後立即轉身，正巧被男網友目擊偷拍現場，「他鞋帶綁著疑似密錄器或者攝像頭，我馬上開手機錄影，並且放大確認，結果真的是」。

男網友也表示，請各位去逢甲的時候注意自己安全，他手機還時不時在看攝像影片，沒有當下喝止也是因為怕打不過他，也怕叫警察來的時候他跑了或消滅證據了。貼文曝光後引發熱議，「我剛剛有也有看到這個人我剛剛也有去逛逢甲，但我沒注意的他鞋子」、「這也太明顯了吧，我看過針孔的沒看過這麼白癡直接綁攝影機的還那麼大台」。

網友與女友去逢甲商圈時遭偷拍。（圖／翻攝自Threads @z_wm1）

轄區第六警分局說明，警方已立即派員調查並將聯繫被害人前來報案指認，無故利用工具或設備窺視他人身體隱私部位，已觸犯刑法，本所持續加強轄內巡邏，以維護民眾安全。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

