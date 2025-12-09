偷拍短裙女被抓包！38歲男「藏專業器材」 記憶卡驚見多段影片
偷拍事件在台北捷運板南線驚動警方，一名38歲曾姓男子在尖峰時間於捷運車廂內，利用藏於手提袋中的專業器材，偷拍穿短裙女性的裙底風光。事發於8日晚間六點多，一名女性乘客發現自己被偷拍後當場指認，在熱心民眾協助下將嫌犯攔下。檢查發現，嫌犯不僅偷拍該名女子多段影片，還拍攝了多名穿短裙女性，引發外界對個人隱私安全的高度關注，以及這些影像是否已被上傳至網路的擔憂。
這起偷拍事件發生在捷運板南線往頂埔方向的車廂內。被害女子表示，她注意到有反光的鏡頭從手提袋露出，發現一名穿黑外套的男子正站在她正後方非常近的位置。當她質問對方是否在偷拍時，該男子立即否認，並緊張地將包包藏在懷裡。被害女子在事發當下嚇得全身發抖，甚至說不出話來。更讓她感到憤怒的是，在檢視嫌犯記憶卡時發現，除了她的影片被拍攝了不只兩則外，還有許多其他穿短裙女性的裙底影片。她表示：「因為現在科技很發達，萬一他已經即時上傳到雲端，那我們也沒有辦法獲得保障。」
所幸現場有熱心民眾挺身而出，抓住嫌犯的手提袋不讓他有機會銷毀證據。該民眾表示：「我擔心他就趁亂會刪照片還是消毀證據什麼的，所以我就抓住他的手提袋，不讓他把包包抽走。」同時，另一位女乘客協助按下對講機通知站務人員。
在西門捷運站，站務員、保全及警察迅速趕到現場，將這名神情緊張的38歲曾姓男子圍住。調查發現，嫌犯特意選在人潮眾多的尖峰時間搭乘捷運，並購買專業器材進行偷拍。目前警方已將其逮捕，但外界仍擔憂嫌犯手中可能還有更多未被發現的偷拍檔案，以及這些檔案是否已被散布。
《TVBS》提醒您勇敢說不：
◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110
◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7
◎婦女救援基金會 02-2555-8595
◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 183
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
高雄市左營區今年8月發生通緝犯羅天義，在住處附近遛狗時，慘遭開16槍狙殺的命案，檢方已在上月28日對槍手楊云豪發布殺人通緝，今（8日）也公開他跟幕後藏鏡人范嘉榮的長相。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
台中一名男子，昨天(6日)下午載太太外出到超商消費，兩人沒把車熄火上鎖，被歹徒鎖定，趁機將車開走。車主發現立刻衝上前阻止，嫌犯迅速倒車逃離，車主當場被甩飛到大馬路上，差點就被行經車輛輾過。偷車賊趁機逃逸，警方獲報到場，立刻出動圍捕，在30分鐘內將人逮捕。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3
新北市板橋區府中商圈今天（8日）凌晨，傳出氣爆事故，街道一片凌亂，事故餐廳位於大樓2樓，幾乎整層被炸爛；共造成5人受輕傷，其中，1男3女送醫。警消獲報到場救災，在樓梯間找到3大1小共4支鋼瓶，是否為瓦斯鋼瓶氣體外洩所致，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
臺北市政府勞動局公布114年10月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有130家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為535萬元，其中「英業達股份有限公司」遭罰30萬元為最高。勞動局表示，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作，才能創造雙贏局面。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 145
國民法官法上路近三年，台灣高等法院上周接連有國審案件遭判死刑、無期徒刑，讓一審法院審判長成為箭靶，被告律師接連批評一審審...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
屏東縣內埔一間雞排店，6日傍晚5點多，遭到隔壁鄰居開車衝撞，當時在店內的店主夫婦倆，被熱油燙傷、緊急送醫，還波及到旁邊1輛機車。警方獲報到場立刻對嫌犯檢測，酒測值為0，也沒有毒品反應。當場依違反公共危險等罪嫌，移送檢方。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
生活中心／陳堯棋 張智凱 台北報導台北伴手禮名店"佳德鳳梨酥"，遭民眾投訴，上週四購買一盒鳳梨酥產品內，竟出現黑色不明異物，向業者反應後卻只收回檢查，重新補寄新品一，完全沒有說明或補償。店家聲稱並不清楚黑色異物是什麼來源，正在查明當中，今天（9日）上午北市衛生局已派員稽查，若有違規將依食安法開罰。佳德鳳梨酥上午一開門營業，店門口大排長龍，幾乎人手一袋鳳梨酥，但現在卻爆出食安疑慮。撕開鳳梨酥包裝，酥皮上竟然藏了一塊"黑色異物"，消費者說嚇壞了。非常不滿，在店家Google留下一顆星評論，還發文抱怨，12/4買了一盒鳳梨酥，店家都不承認是他們自己的錯，也擺爛不處理，叫物流東西收回去煙滅證據，就不了了之，這種40年老店的，衛生真不敢讓人再碰。佳德鳳梨酥排隊人潮。（圖／民視新聞）當事人江小姐：「照道理說應該是整批都有問題，應該那個東西是整批做出來的，對，那我把我剩下的都退還給他，他再把我那三顆沒有拆封過的，再退還給我，這樣就說處理好了。」佳德鳳梨酥店長張教盈：「沒有辦法確定(黑色異物)，來源是什麼，我們應該說一開始有跟客戶接洽，他也同意說我們補寄新品給他，可是我們後續他，他希望我們退費給他，他也不接受，我們目前真的工廠都已經全部清查之後，還是沒有查到這個來源是什麼。」業者聲稱，不清楚黑色異物來源，並拿出9號上午衛生局的稽查報告，自證清白，目前調查結果尚未出爐。業者曬出衛生局稽查報告。（圖／民視新聞）民眾：「那麼多年都不會有這種情形’，反正我都沒遇過。」民眾：「當然要注意(食安)，就要考慮啦，也不一定要吃。」北市衛生局食藥科長林冠蓁：「台北市衛生局已派員前往，針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等進行稽查，如查獲相關缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符合規定，依違反食安法第8條及44條，處6萬到2億員罰鍰。」衛生局強調，若違反食安法相關規定，將令業者限期改善，未改善最高可處2億元罰鍰，老牌伴手禮名店爆出食安危機，恐怕也讓消費者心驚驚！原文出處：佳德鳳梨酥藏「黑色異物」 業者回應了、北市衛生局派員稽查 更多民視新聞報導【有片】日本強震高市早苗徹夜坐鎮 台灣旅客捨身護電視日網友大讚日本青森強震！台旅客「搶先護電視」 日網友大讚：謝謝你們堅強又善良失智症家庭壓力重…保持「3習慣」提高生活品質！民視影音 ・ 5 小時前 ・ 1
[Newtalk新聞] 新北市板橋區府中商圈今（8）天凌晨近1點發生公安事故，位在板橋區重慶路12巷的定食8餐廳突然爆炸，事故還波及隔壁的爭鮮迴轉壽司，掉落的殘骸及玻璃碎片砸中路過的民眾，造成多人受傷，分別送往雙和醫院及亞東醫院治療，消防人員到場灌救後確認無人受困，在現場發現3大1小瓦斯鋼瓶，詳細事故原因仍待調查釐清。 警消今天凌晨零時57分獲報，位在板橋區重慶路12巷巷口的2樓餐廳疑似發生氣爆，造成多名路人受傷，轄區後埔、板橋派出所線上警力迅速到場管制。消防局也調派29車88人到場搶救，現場共有定食8及爭鮮等兩家餐廳受損。由於氣爆威力強大，附近有許多飛散掉落的碎片，一時之間滿目瘡痍，也造成多名路人閃避不及遭碎片砸傷。 警消表示，經搶救及疏散，現場共有6人受傷或身體不適，分別是4女1男5名路人及1名附近女性住戶，其中1女輕傷拒絕就醫。新北市消防局長陳崇岳指出，主要發生氣爆的地點是在2樓的爭鮮跟定食8餐廳，氣爆影響面積約174平方公尺，消防人員勘查火場發現廚房有串接有3大1小共4支鋼瓶，疑因爆炸被炸到樓梯間，初判依法令規定做使用未違法。 陳崇岳續指，整棟大樓大部分都是辦公室，發生氣爆的2新頭殼 ・ 1 天前 ・ 4
苗栗市北勢大橋南端路口發生驚悚車禍，昨日（8日）下午4時許，一名37歲紀姓男子騎機車闖紅燈，與綠燈直行的休旅車發生碰撞，紀男當場被捲入車底，頭部卡在保險桿下方，情況一度危急，幸好路過民眾伸援手，10多人合力抬車救人，紀男經送醫治療無生命危險，詳細肇事責任歸屬仍有待警方調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 9
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導新北市板橋的府中商圈，發生氣爆案件，造成六人受傷！今天（8日）凌晨，位在商圈的〝爭鮮〞和〝定食8〞，突然發生大規模氣爆，導致餐廳整層被炸爛，大量殘骸、玻璃碎片噴濺，當時就有5名路人和對面住戶，遭到波及，其中一人更是當場倒地，還好六人都是輕傷，警消緊急出動29輛救護、消防車輛，到場搶救。民眾走到半路，頓時天搖地動，招牌、玻璃從天而降，兩名路人被砸中倒地，其他人驚慌逃竄。傷者躺在廢墟中，身上被殘骸碎片劃傷，一旁路人本想上前幫忙，但就怕發生二次爆炸，民眾趕緊拉起朋友的手，拔腿狂奔逃離現場。騎樓監視器劇烈搖晃，伴隨爆炸聲響震耳欲聾，就能知道氣爆威力有多大，劫後餘生的民眾回過神來，現場已經宛如戰後廢墟。當時有不少的攤販正準備收攤，目擊這一切也讓他們難以置信，受到驚嚇後，久久無法平復。板橋大規模氣爆6傷5送醫！ 爭鮮、定食8餐廳整層全炸爛（圖／民視新聞）目擊民眾：「就是砰一聲而已沒有預警的爆出來，（有路人受傷嗎）有知道的就3個，不知道有幾個，2樓，沒有預警的啦。」氣爆發生在8號凌晨1點多，新北市板橋區重慶路的府中商圈，這裡鄰近捷運站，熱鬧繁華，周邊店家、餐廳林立，而這回爆炸的源頭，就是2樓的爭鮮跟定食8餐廳，兩家共用的廚房內，瓦斯鋼瓶爆炸，當下4女1男路過，還有一名對面住戶被波及，其中1名女子傷勢比較輕，拒絕送醫，而另外5人輕傷，在送醫後，都已經出院。板橋大規模氣爆6傷5送醫！ 爭鮮、定食8餐廳整層全炸爛（圖／民視新聞）新北市消防局長陳崇岳：「主要的發爆點是在，2樓的爭鮮跟定食的部分，整棟大樓大部分都是辦公室，所以2樓的部分已經在9點半結束營業，最後一個員工初步瞭解是10點離開，都屬於輕傷的部分。」新北市中心大規模氣爆，還好災難發生在凌晨人最少的時候，可說是不幸中的大幸，萬一是在人潮尖峰時段，後果不堪設想。原文出處：板橋大規模氣爆6傷5送醫！ 爭鮮、定食8餐廳整層全炸爛 更多民視新聞報導日公務員「來台偷拍」慘了！二度犯案當場被捕 刑度曝光家人涉校園爭議 賴瑞隆詳述和解經過：盼不實訊息勿再傳遞板橋府中商圈凌晨氣爆 5傷出院、鄰損多戶市府啟動求償民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
即將邁入新的一年，2026跨年活動重磅登場，國內外亮點滿滿。台灣北中南三大經典跨年晚會，今年的卡司陣容、活動亮點、煙火最佳觀賞點...重要資訊報你知。海外跨年不妨鎖定航程短、說走就走的日本，今年大阪環球影城推出史無前例的26hr不間斷狂歡跨年門票，九州豪斯登堡則準備了全日本規模最大的跨年煙火，來場不一樣的樂園跨年就選這！Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 天前 ・ 發起對話
彰化縣溪湖鎮今天（8日）凌晨發生死亡火警，一棟透天厝不明原因起火；警消獲報到場，雖於10分鐘左右控制火勢，但受困的102歲人瑞婦人，倒臥室失去呼吸心跳，送醫搶救不治；一旁照護的兒子也嗆傷，送加護病房治療，詳細起火原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
通緝犯51歲的男子羅天義藏身高雄市左營區，今年遭槍手楊云豪16槍狙殺，案發後，槍手、主嫌潛逃出境，遭通緝未落網；檢警展開調查，該集團犯罪計畫相當縝密，共犯多達31人，另查出，集團犯案前，早在羅住家外裝設遠端監視器，監控長達17天，掌握生活作息後才出手，整起犯罪經過，令人不寒而慄。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
屏東一間雞排攤遭到車輛衝撞，油鍋打翻熱油潑灑，老闆夫婦倆二級燒燙傷送醫，警方追查，原來這起事故不是意外，隔壁鄰居51歲的雷姓男子，因停車問題和雞排攤老闆發生口角，結果竟然開車衝撞攤位，導致老闆夫婦兩人受傷，警方將衝撞的雷姓男子當場逮捕，並依公共危險罪送辦。 #衝撞#雞排#熱油燙傷東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新／台中男墜樓砸中女騎士 險釀「燒肉粽」1死1傷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
台東縣成功鎮7日上午發生一起雙亡車禍。一名李姓祖父（73歲）當時開車要載李姓孫子（29歲）到市區參加國考，途中卻不明原因自撞路旁電箱受困，被警消緊急救出、送院搶救，仍宣告不治。據了解，李姓孫子是成功鎮公所的約聘人員，留在家鄉是為了照顧祖父母，且其工作能力強希望能轉正，才會去參加特考，不料卻發生憾事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話