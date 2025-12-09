偷拍短裙女被抓包！38歲男「藏專業器材」 記憶卡驚見多段影片

偷拍男遭揪住，警方趕抵現場逮人。（圖／被害人提供）

偷拍事件在台北捷運板南線驚動警方，一名38歲曾姓男子在尖峰時間於捷運車廂內，利用藏於手提袋中的專業器材，偷拍穿短裙女性的裙底風光。事發於8日晚間六點多，一名女性乘客發現自己被偷拍後當場指認，在熱心民眾協助下將嫌犯攔下。檢查發現，嫌犯不僅偷拍該名女子多段影片，還拍攝了多名穿短裙女性，引發外界對個人隱私安全的高度關注，以及這些影像是否已被上傳至網路的擔憂。

這起偷拍事件發生在捷運板南線往頂埔方向的車廂內。被害女子表示，她注意到有反光的鏡頭從手提袋露出，發現一名穿黑外套的男子正站在她正後方非常近的位置。當她質問對方是否在偷拍時，該男子立即否認，並緊張地將包包藏在懷裡。被害女子在事發當下嚇得全身發抖，甚至說不出話來。更讓她感到憤怒的是，在檢視嫌犯記憶卡時發現，除了她的影片被拍攝了不只兩則外，還有許多其他穿短裙女性的裙底影片。她表示：「因為現在科技很發達，萬一他已經即時上傳到雲端，那我們也沒有辦法獲得保障。」

所幸現場有熱心民眾挺身而出，抓住嫌犯的手提袋不讓他有機會銷毀證據。該民眾表示：「我擔心他就趁亂會刪照片還是消毀證據什麼的，所以我就抓住他的手提袋，不讓他把包包抽走。」同時，另一位女乘客協助按下對講機通知站務人員。

在西門捷運站，站務員、保全及警察迅速趕到現場，將這名神情緊張的38歲曾姓男子圍住。調查發現，嫌犯特意選在人潮眾多的尖峰時間搭乘捷運，並購買專業器材進行偷拍。目前警方已將其逮捕，但外界仍擔憂嫌犯手中可能還有更多未被發現的偷拍檔案，以及這些檔案是否已被散布。

