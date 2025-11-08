偷拍親女兒如廁7年！禽爸狡辯「老婆都知情」 下場慘曝
（記者周德瑄／綜合報導）新北市一名男子從2017年開始，在自家浴室內偷偷安裝手機，長期監視並記錄兩名女兒的私密時刻，包括她們如廁和沐浴的畫面，這種行為持續了整整七年，直到去年底才被揭露。根據法院判決，這位父親不僅在舊居和新家都重複實施這種隱藏式監視，還將影像儲存起來，形成個人收藏。事件曝光後，受害女兒們迅速向警方求助，展開調查和司法程序。
起因於去年底，男子年長的兒子借用父親的手機時，意外發現裡面藏有妹妹們的裸露影像，內容涉及浴室內的更衣和洗澡過程，部分甚至捕捉到敏感部位。這名兒子震驚之餘，立刻將情況告知姐妹，讓她們了解父親的長期隱私侵犯行為。警方接獲報案後，扣押相關設備，檢查結果顯示手機內存有大量類似檔案，證實男子從女兒們年幼時期就開始這些動作，全家搬遷後仍舊沒有停手。
示意圖／狼父偷拍女兒私密影像被兒子發現，辯稱妻子事前都知道。（擷取自 免費圖庫Pixabay）
在偵訊階段，男子承認曾經放置手機錄製，但試圖以「妻子事先知情」和「只是好奇女兒在浴室花費的時間」來解釋動機。他的辯護人則指出，男子三十多年前有過傷害案紀錄，此後一直維持良好紀錄，希望法院能從寬處理。然而，法官在審理時，考量到男子不僅是父親身份卻做出這種背信行為，還曾多次對妻子和子女動手施暴，顯示其品行並不端正。更重要的是，男子至今沒有主動向女兒們道歉、提供賠償或尋求和解，缺乏任何悔過跡象，這讓法院難以相信他有真誠反省。
法院認為，男子純粹出於個人滿足而在家中設置偷拍裝置，嚴重侵害女兒們的隱私權和身心安全，導致她們留下永久心理創傷，並影響正常成長與人格形成。鑑於犯行持續時間長、手段熟練，且無減刑情節，一審依相關法條，以未經同意拍攝未成年猥褻影像罪名，判處男子十年九個月有期徒刑，並沒收涉案手機、儲存卡及所有相關影像檔案。被告不服判決，仍可提起上訴。
