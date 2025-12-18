偷拍4名國小女生如廁猥褻1女 66歲狼師判9年2月

新北市才藝補習班范姓負責人涉偷拍4名國小女生如廁，且對其中1名被害人猥褻下體，高院更一審今判66歲的「老」狼師9年2月徒刑。(記者楊國文攝)

〔記者楊國文／台北報導〕新北市1家才藝補習班范姓狼師兼負責人，被控持相機偷拍4名國小女學童如廁裸露下體畫面，甚至不顧其中1名被害人腳踢抗拒，在補習班內強行撫摸其下體，猥褻得逞，新北地院依違反兒少性剝削防制條例的「違反兒童意願被拍攝性影像罪」、強制猥褻等罪，判范男9年2月徒刑，上訴後，高等法院認定一審判刑過輕，加重改判為10年徒刑。經最高法院撤銷發回，高院更一審今判刑9年2月，可上訴。在押的范男未出庭聆判。

檢警調查，現年66歲的范男，自2014年起開設才藝補習班並負責招生、授課等業務，自2022年11月至2023年10月間，偷拍3名國小女學童如廁裸露下體畫面；范男另於2024年1月，不顧另名12歲少女用腳踢、踹表示反對，在補習班內強行撫摸她的下體，還偷拍她如廁畫面。

范男審理時承認偷拍被害女童如廁裸露下體等犯行，但就強制猥褻部份，僅承認隔著內褲撫摸國中少女私處，否認有強制猥褻不法，甚至辯稱被害少女並未拒絕、反對，沒有違反她的意願。

新北地院合議庭審理後，斥責范男明知被害人年紀幼小，竟為逞一己性慾，利用開設補習班之便，拍攝被害人如廁畫面，甚至還對少女伸出狼爪猥褻，造成少女身心遭受重創，嚴重影響4名被害少女、女童的人格及身心健全發展，犯後又否認強制猥褻犯行，加上被害人家屬均不願與被告和解，未能得到被害人家屬諒解，判刑9年2月徒刑。

全案上訴高法院審理，加重改判為10年徒刑。全案經最高法院撤銷發回高院更一審審理。高院更一審今改判范男9年2月徒刑。可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

