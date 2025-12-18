偷拍4名國小女生如廁猥褻1女 66歲狼師判9年2月
〔記者楊國文／台北報導〕新北市1家才藝補習班范姓狼師兼負責人，被控持相機偷拍4名國小女學童如廁裸露下體畫面，甚至不顧其中1名被害人腳踢抗拒，在補習班內強行撫摸其下體，猥褻得逞，新北地院依違反兒少性剝削防制條例的「違反兒童意願被拍攝性影像罪」、強制猥褻等罪，判范男9年2月徒刑，上訴後，高等法院認定一審判刑過輕，加重改判為10年徒刑。經最高法院撤銷發回，高院更一審今判刑9年2月，可上訴。在押的范男未出庭聆判。
檢警調查，現年66歲的范男，自2014年起開設才藝補習班並負責招生、授課等業務，自2022年11月至2023年10月間，偷拍3名國小女學童如廁裸露下體畫面；范男另於2024年1月，不顧另名12歲少女用腳踢、踹表示反對，在補習班內強行撫摸她的下體，還偷拍她如廁畫面。
范男審理時承認偷拍被害女童如廁裸露下體等犯行，但就強制猥褻部份，僅承認隔著內褲撫摸國中少女私處，否認有強制猥褻不法，甚至辯稱被害少女並未拒絕、反對，沒有違反她的意願。
新北地院合議庭審理後，斥責范男明知被害人年紀幼小，竟為逞一己性慾，利用開設補習班之便，拍攝被害人如廁畫面，甚至還對少女伸出狼爪猥褻，造成少女身心遭受重創，嚴重影響4名被害少女、女童的人格及身心健全發展，犯後又否認強制猥褻犯行，加上被害人家屬均不願與被告和解，未能得到被害人家屬諒解，判刑9年2月徒刑。
全案上訴高法院審理，加重改判為10年徒刑。全案經最高法院撤銷發回高院更一審審理。高院更一審今改判范男9年2月徒刑。可上訴。
☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆
更多自由時報報導
台南市前消防局長才卸任 李明峯摩鐵「自傷」送醫親友曝原因
博士論文抄襲資策會著作 高虹安判賠40萬元、報刊判決主文
「為了看正妹」到補習班當導師 5少女受騷擾猥褻長達9個月
「台灣模式」在宏都拉斯展現強大韌性 外媒：北京「輸的」開端
其他人也在看
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 159
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前 ・ 3
台南酒駕奪命風波延燒 鹽酥鴨老闆「小草」身份曝光...黨證優惠內幕曝
台南市鹽酥鴨連鎖店的48歲業者鄭傳吉，昨（16日）涉嫌酒駕高速撞上執行作業的民間垃圾車，造成23歲女清潔員傷重不治，鄭男因否認犯行遭裁定羈押。此重大交通悲劇迅速在社群網路上發酵，演變為政治爭議，網友起底肇事者具「小草」（民眾黨支持者）身份，且其店家曾推出「民眾黨黨證優惠」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 206
都涉詐助理費！高虹安無罪、自己蹲苦牢 童仲彥：關就關了沒事
前台北市議員童仲彥，因詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄後、2025年假釋期滿。而新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月，二審改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。看到高虹安的判決，童仲彥表示恭喜，並強調「阿童關就關了，沒事！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
停砍公教年金重返70%遙遙無期？反年改大將轟政府耍賴：是懲罰在野還是人民？
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，爭端不斷，然而，雖立法院會12日三讀通過攸關「停砍公教年金」的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，但隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰似一觸即發。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（18）日上午在臉書質疑，「不合作運動」在台灣變成執政者耍賴的工具......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 47
同樣涉詐助理費！高虹安無罪脫身 顏寬恒團隊：不會有看法跟聲明
高虹安被控立委期間涉嫌詐領助理費，一審被依貪污罪判7年4月、褫奪公權4年 ，昨（16日）二審貪污部分逆轉變無罪，改依使公務員登載不實罪判刑6月，得易科罰金18萬。台中市立委顏寬恒也涉詐領助理費遭起訴，一、二審都被判7年10月，目前上訴到最高法院，對於高虹安獲無罪判決，顏寬恒團隊表示：「不會有看法，也不會有聲明。」鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 21
高虹安申請復職仍在走公文！藍委對比「一審當日火速解職」：內政部真的雙標
新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，直接撤銷其貪污罪有罪判決，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，引起各界熱議；針對高虹安申請復職的辦理進度，內政部長劉世芳今（17）日證實已於16日收到申請、正在簽辦當中。國民黨立委王鴻薇嘲諷，對比當年將高虹安解職的效率實在是天差地別。被控擔任立委期間浮報助理酬金及加班費，犯罪所得逾......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 32
停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 117
小草又來聲援！柯文哲現身北院開庭 被問「高虹安判決」反應曝光
民視新聞／顏一軒、洪怡珊報導民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金案，北院自15日起一連8個工作天傳喚柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京共11名被告出庭。柯文哲今（17）日上午現身法院時，面對記者詢問，怎麼看新竹市長高虹安助理費案二審被撤銷貪污罪判決一事，他微笑揮手並未多做回應，而是在小草高喊「阿北加油」的聲音中進入法院。民視 ・ 1 天前 ・ 16
三高提前找上門！免費健檢「滿30歲就可做」 逾30萬青年受惠
成人健檢年齡下修至30歲！衛福部國健署今（18）日表示，調查顯示30至39歲國人中，已有18.7%高血脂、9.7%高血壓，2.5%高血糖，三高呈現年輕化趨勢。而根據2024年十大死因統計，三高慢性病佔了50％，對此，國健署今年（2025）已將成人預防保健服務已由40歲下修至30歲，至今逾30萬青年受惠。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
男童玩具滑板車騎上馬路 「以一擋十」目擊者看傻
新竹縣 / 綜合報導 在新竹縣竟然有小朋友，直接把玩具車騎到大馬路上。昨(17)日下午有民眾目擊在竹北市溪州路上，一名男童直接在大馬路上 騎著 滑步車，由於當時正值下班時間，現場車流量相當大，後方一整排車輛通通被擋住，幸好有熱心的駕駛用車輛護送男童，只不過這樣危險上路的行為，現在警方也要對家長依法開罰。小男孩在大馬路上 滑 著玩具車，只見他左右腳並用雙腳賣力地 滑 啊 滑 ，小男孩似乎發現了不對勁，回頭看了一眼正以為他要停下來，沒想到他只是看了看接著繼續騎在馬路上，導致後方一整排車輛通通塞住，目擊民眾說：「開始滑滑滑，滑到路中間，剛好是下班車子很多堵住那個路口，我們衝出去看，對面的一個小妹妹就把他扶到旁邊。」目擊民眾說：「護送他到我們門口來，反正滿危險的，就是那幾個年輕人開轎車的，把他給慢慢的引導。」事情昨日下午發生在新竹縣竹北市溪州路上，當時正值下課時間現場車流量不小，而且後方還有遊覽車，原先被擋住的機車穿過縫隙往前鑽驚見小男孩也紛紛急踩煞車。目擊民眾說：「很危險啊，那個(男孩)那麼小耶，如果是轎車可能還看得到他，如果是大卡車的話，可能他就掰掰(出意外)了。」目擊者表示還好當時有小車擋住，否則如果後方是大車恐怕會因為視線死角釀成悲劇，而員警抵達時男童已由熱心民眾帶到路旁照看。新竹縣警竹北分局豐田派出所所長謝秉修說：「行為已涉及違反道路交通管理處罰條例，第78條第1項第4款之規定，行人於交通頻繁道路嬉遊，奔跑，足以影響交通安全者，可處罰新台幣500元罰鍰。」雖然這回沒有發生意外，但小男孩違規闖進馬路的行為真的是讓用路人嚇出一身冷汗。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
光速回歸！內政部「批准復職」 高虹安明重返新竹市府上班
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導新竹市長高虹安，被控在立法委員任內涉嫌詐領助理費46萬元遭起訴，一審台北地院去年7月依貪污等罪判刑7年4月、褫奪公權4年...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 3
放乖乖也沒用! 蘆竹男凌晨騎"改裝車擾鄰"遭警查扣
地方中心／周秉瑜 桃園報導放乖乖但自己卻不乖！週二（16）凌晨一點多，桃園蘆竹有男子在道路上，來回試騎"未掛牌"的改裝拼接車，因為排氣管巨大噪音聲響，引發附近民眾檢舉，警方獲報後，也將車子依法沒入，並進行舉發。大半夜，一輛機車在筆直的大馬路上，來回試車，周邊還有一群人圍觀，警方見狀，立刻上前盤查。被點名要去派出所報到，機車騎士還在裝無辜。看看這輛車，根本就是"沒掛牌"的改裝拼接車，上頭還綁著一包綠色乖乖，實在令人傻眼，畢竟車主的行徑，一點也不乖！男子騎乘"未掛牌"的改裝車。（圖／民視新聞）事發就在桃園蘆竹龍林街，周二凌晨一點多，這名男子騎乘"未掛牌"的改裝車，因為排氣管，發出巨大噪音聲響，吵到附近民眾遭檢舉，警方獲報到場，依法舉發。蘆竹分局大竹派出所所長江宏翔：「警方當場依道路交通管理處罰條例，舉發改裝車違規行駛，依法沒入以及無照駕駛一件，及違規停車十一件等交通罰單」。改裝車上綁著一包綠色乖乖。（圖／民視新聞）放乖乖希望改車設備穩定運作，但搞了半天還是做白工，因為違規，機車警方被沒收。原文出處：改裝車放乖乖也沒用啦！蘆竹騎士凌晨炸街遭查扣 更多民視新聞報導日本400年魚漿老店進軍台灣 懶人蒲燒鰻料理3分鐘上桌傳產拚轉型！華新麗華推新品牌 鎖定高端製造、AI市場出國換匯免排隊！兆豐線上結匯、外幣ATM成新選擇民視影音 ・ 20 小時前 ・ 1
抓到了！種菜起衝突「78歲翁遭刺死」 兇嫌新莊落網
即時中心／林耿郁報導今（18）天早上，新北市林口區發生一起因種菜糾紛，竟憤而持刀行兇的案件；受害的78歲老翁身中4刀，送醫搶救仍不幸回天乏術；至於行兇的葉姓男子作案後逃逸，稍早落網遭逮，依殺人罪嫌移送法辦。今天早上，新北市林口區文化二路一段100巷底菜園內發生兇殺案：一名59歲葉姓男子，疑似與另一名78歲陳姓老翁，因種菜問題發生衝突，竟憤而持刀朝對方攻擊，造成陳男左胸2處、左側身體1處、左手臂1處共4處刀傷。後續送林口長庚醫院救治，不幸於9時25分宣告不治。警方獲報後調閱周邊監視器，鎖定葉姓犯嫌作案後騎乘機車，往新莊方向逃逸，立即派員前往緝捕，經過4個小時，稍早11時許將葉姓犯嫌逮捕歸案，待釐清案情後，將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請法院羈押。案發菜園。（圖／林口警分局提供）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／抓到了！種菜起衝突「78歲翁遭刺死」 兇嫌新莊落網 更多民視新聞報導林口人注意！稍早1老翁身中4刀急送醫 嫌犯在逃中快訊／高雄鳳山檳榔攤爆兇殺！疑兒在外欠債 老闆娘遭砍無生命跡象疑兒子債務糾紛！ 檳榔攤老闆娘遭殺害 嫌犯落網民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
高虹安二審逆轉「一堆法律人嘖嘖稱奇」 律師曝2疑點：沒主觀犯意？
新竹市長高虹安一審涉貪污罪，二審逆轉貪污罪遭撤銷，依使公務員登載不實罪，改判6月有期徒刑，得易科罰金。對此，知名律師林智群點出自己的2點疑問，並指出高等法院判決曝光後，很多法律人都對此嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
22歲男屏東自首2年前殺人棄屍 彰化芬園尋獲遺骸
民視新聞／綜合報導殺人棄屍案，找到遺骸了！22歲蔡男12月7日晚間，到屏東縣枋寮派出所自首，供稱兩年前在南投勒斃劉姓女子，棄屍彰化山區，警方連日搜索，終於在彰化芬園山區，找到裝袋的骨骸，警方同時逮捕另一名共犯，將兩人依殺人罪嫌法辦，檢方向法院聲押禁見獲准。警車、消防車大陣仗來到南投彰化交界山區，因為這名穿著粉紅色上衣的男子指稱，兩年前殺害劉姓婦人，隨後將屍首丟在山區。警消第一波搜索行動一無所獲，案情陷入膠著，13日下午向土地公祈求協助破案，隔天就傳來好消息，在彰化芬園山區，找到袋裝的骨骸。為了確認這些白骨，就是被殺害的59歲劉姓婦人，目前檢警已經將骨骸送到南投殯儀館相驗。據了解，自首的男子現居在屏東枋寮，本身是台中霧峰人，他就近在屏東枋寮派出所自首，兩年前因財務糾紛，在南投勒斃劉姓女子後，棄屍於139線山區，由於139線跨越彰化縣與南投縣，南投與彰化警消都出動搜尋，但可能經過幾次颱風，有樹木土石掩埋，第一波搜索未果，所幸警方鍥而不捨，14日南投與屏東警方再度前往搜尋時，終於找到骨骸，有機會替死者申冤。檢警還查出，參與犯案的不只一個人！南投檢方說明案情最新進展，兩名嫌犯依殺人罪聲押獲准偵辦。（圖／民視新聞）南投地檢署主任檢察官賴政安：「本署檢察官偵辦蔡姓，及陳姓嫌犯共同殺人案件，經訊問後認為其等所犯為，最輕本刑五年以上，有期徒刑之重罪，且有逃亡滅證勾串之餘，已於昨日向法院聲請羈押獲准。」由於嫌犯涉犯殺人重罪，有逃亡之虞，檢方向法院聲請羈押，法官已裁定羈押禁見。（圖／民視新聞）兩名嫌犯涉嫌殺人重罪，已經被法官裁定羈押禁見，究竟是不是為了財務糾紛起殺機，有待司法調查釐清！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：22歲男自首2年前殺人棄屍 找到了！彰化芬園尋獲遺骸 更多民視新聞報導受不了良心譴責! 22歲男自首"2年前徒手勒斃女子棄屍山區"自首2年前殺人棄屍彰投139線 警搜山暫無所獲最新／基隆工業區傳槍擊命案！凶嫌自首喊殺人「棄屍轎車內」民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北市報導種菜糾紛，竟然演變成砍人的喋血案件！今天（18日）一早，新北市林口地區發生一起傷害案，有一名78歲的阿伯，到菜園種菜時，被人砍了四刀，送醫仍不治，警方初步調查，兇嫌可能是一名59歲的男子，他過去和被害人在同一塊地種菜，但阿伯把菜移走的過程中，疑似害嫌犯的菜死掉，雙方才起糾紛。警車鳴笛，十萬火急來到巷弄裡。員警：「你是說他是在哪裡種菜的？」菜園旁，拉起層層封鎖線，地面上還留有一雙拖鞋，就在不久前，這裡發生一起驚悚的砍人事件。附近民眾：「那個衣服蓋著，都還是(血)。」林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮（圖／民視新聞）附近民眾：「種菜兩個阿伯打架，他有去勸架，有一個受傷啦好像是這樣，他有聽到吵架聲，其中一個阿伯跟我們比較熟，我猜啦可能是種菜糾紛啦。」民視記者王毓珺：「實際回到現場可以看到，當時被害人就是倒在這邊，現在地面上還是血跡斑斑，但是沒想到兩人發生衝突的起因，竟然只是因為種菜糾紛。」菜園喋血案件，發生在18號早上7點多，新北市林口文化一路二段100巷，初步瞭解，78歲的陳姓被害人，跟59歲的葉姓嫌犯，過去在同一塊地種菜，但是被害人想把菜移到別的地方，沒想到在移動過程中，疑似不慎害嫌犯的菜死掉，嫌犯一氣之下，竟然就持刀猛砍，造成被害人左胸、手臂等，連中4刀，緊急送醫搶救。林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮（圖／民視新聞）陳姓被害人的機車，還停在現場，車上還載著種菜工具，怎麼也沒想到，出門種菜會出意外。附近民眾：「那個阿伯很好啊，在後面種菜他人很好。」附近民眾：「（種菜）將近40年了啊，（被害人）人很好啦，我們是做工的人，有空才來這邊種菜。」嫌犯砍人後，立刻騎車逃往新莊遭逮，但因為種菜小糾紛引爆砍人致死，實在離譜。原文出處：林口菜園驚傳砍人案！ 7旬菜農「身中4刀」凶嫌新莊遭逮 更多民視新聞報導男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地19歲少年遭「直播虐殺」成焦屍…心碎母看片痛哭！民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
男自首2年前殺人棄屍！ 彰化尋獲遺體已成白骨｜#鏡新聞
殺人棄屍案件終於尋獲遺體！22歲蔡姓男子12月7日晚間向屏東枋寮分局自首殺人，他表示兩年前在南投民宅勒斃59歲劉姓婦人，並棄屍在南投山區，屏東警方連日搜索，一度膠著，12/13前往車城參拜土地公，結果隔日就在彰化芬園山區尋獲劉女遺體。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2友勸死不聽！香酥鴨老闆「喝醉硬開」畫面曝光 上路1分鐘收魂女清潔員
台南知名香酥鴨店鄭姓老闆（48歲）喝酒喝到天亮，開車回家途中撞死23歲女清潔員，男友目睹斷魂瞬間當場放聲痛哭，家屬同樣悲痛萬分。據了解，鄭男續了2攤，16日從5點喝到上午8點多，離開不聽朋友勸硬要開車，上路約400公尺，就在慶平路上撞死女清潔員。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
23歲女清潔員遭賓士酒駕撞死 妹妹悲喊：我沒有姊姊了
死者妹妹16日晚間在Threads發文表示，「為什麼是我姊姊遇到這種事情？我到現在還是不敢相信這件事情是真的，明明人生才剛剛開始，明明還能一起出去玩，怎麼一覺起來就變成這樣了呢？」死者妹妹指出，看到新聞說肇事者被帶到警局問訊，酒沒醒還在睡覺，直到下午才酒醒；店面甚...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1