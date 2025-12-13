偷拍6女性報案人「AI合成裸女」⋯高雄年輕噁警身份曝光！記1大過調職

記者林昱孜／高雄報導

高雄市警局三民一分局一名年輕員警，涉嫌偷拍女性並以AI合成裸女，目前全案檢方偵辦中。（圖／記者陳弘逸攝影）

做筆錄竟然被員警偷拍，還遭AI合成裸女！一名女網友日前被檢方以證人身份傳喚，才知道自己於2年前報案時，成為偷拍後害者，且受害者還不只她一個，讓她直呼：「活到現在遇到人生最扯」。據了解，該名員警當時任職於高雄市警局三民一分局，督察室受理家暴被害人檢舉性騷案，意外查出其手機內另有5、6名女子受害，遭記1大過並調離現職，全案由高雄地檢署偵辦中。

女網友在《Threads》PO文指出，自己突然被檢方傳喚，她納悶沒犯法為何會收到傳票，才知道2年前報案，遭製作筆錄的員警偷拍，事後還以AI合成性影像，並強調受害者不只我一位。此文一出釣出一名疑似同案受害女性留言，稱自己在派出所洗手間被偷拍，以及要求備案筆錄拍正面照遭到不當使用。

貼文引起廣大女性網友熱議，據了解，原PO所指控的員警當時任職於三民一分局，去年9月因為處理案件遭當事人檢舉性騷、偷拍，督察室隨即針對此案展開調查，員警手機內未見檢舉人影片、照片，卻意外查出有另外5、6名女性被害者影像。據了解，該名員警年紀很輕，平時看起來「乖乖的」，涉偷拍合成事件消息傳出後，同仁都驚訝不已。

三民一分局表示，發現員警疑有不當蒐集民眾照片資料之嫌，違反個資使用情形，立即主動報請高雄地檢署指揮，並查扣該員手機。有關該員行政責任立即核予大過1次，並調整服務地區，同時從重追究相關人員考核監督不周責任。

三民第一分局針對員警違法違紀案件均主動立案調查，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，若員警確實涉有不法，定予嚴查究辦，絕不護短寬貸。



