偷拔加油槍涉自焚 警消合力壓制縱火男送醫

cnews204260109a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市板橋區民族路1處加油站，今（9）日下午5時44分左右，傳出一起可怕的縱火自焚事件。海山警分局表示，1名林姓男子涉嫌趁加油站員工不注意，自行取出加油槍淋往身體，再點燃打火機自焚。可能因為燒傷疼痛，林男竟突然撲向一旁正在加油的曾姓男子，這時加油站員工，已拿出滅火器企圖滅火。對面消防分隊人員獲報，也緊急到場拉水線灑水，林姓男子又再度撲向消防人員，但被壓制管束後送醫。林男暫時沒有生命危險。

廣告 廣告

警方表示，初步了解，由於加油站員工，及時以滅火器滅火，警消人員也即時趕到壓制送醫。目前林男意識清楚，沒有生命危險，僅手、腳等有皮膚燒燙傷。而被波及的曾姓男子，意識清楚，沒有生命危險，右腿後側則有燒燙傷。現場未發現有刀械或危險物品。至於林男自焚原因，還待釐清中。

cnews204260109a07

海山警分局表示，轄區海山派出所獲報，立刻派員到場處理，現場火勢已撲滅，涉嫌縱火自焚的林姓男子，也已送往亞東醫院救治，目前暫時沒有生命危險。

cnews204260109a09

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

冬候鳥花嘴鴨現蹤 野生嬌客湳仔溝打卡都市賞鳥夯

存款沒有美金2萬元 假黃金投資改詐6旬婦美金3000

【文章轉載請註明出處】