「偷拔油槍」難防！男瞬間燒成火球 民眾驚逃

35歲的男子竟然在加油站縱火還波及兩人，當下嫌犯擅自跑到自助加油區拔走油槍，儘管加油站員工有出聲安撫男子，但對方根本不理，又在著火之後衝向無辜保全以及消防員，對此，中油表示並沒有加油站員工受傷，設備也沒有受損，但是否造成細部財損，仍需要再調查。

目擊民眾：「快點我要走，好可怕喔報案。」民眾加油在一半，目擊一團火球就在旁邊，仔細看這才發現火球內是個人，儘管好幾名加油站員工趕緊拿出滅火器，但當下所有人都慌了。

目擊民眾：「一開始他還沒點火那時候，他站在收銀台外面的時候，我看感覺就是神色很奇怪。」民眾下班途中，遇到男子就在加油站內縱火，因為油槍還插在車上，想把車開走也沒辦法，只能抓著錢包逃下車。

警方調查當時嫌犯是搭公車來加油站，而他其實在這裡觀察非常久，有目擊民眾指出當下看到嫌犯神情，覺得特別古怪不敢靠近他，沒想到最後卻惹出大禍。

而加油站員工遇到失控男子，第一時間也只能安撫並且找機會報警，要不是板橋民族加油站斜對面，剛好就是消防隊，打火弟兄能第一時間迅速到場，不然加油站內點火，儲油量上萬公升，這要怎麼逃。

目擊民眾：「聽說是有人自焚怕痛吧，撞別人又撞消防隊。」

台灣中油發言人林珂如：「中油現場同仁完全安全，不受影響，至於我們加油站設備，目前是沒有受損，但是是不是有一些細部財損，目前正在調查當中。」

對於男子擅自跑到自助加油區拔走油槍，究竟有沒有第一時間制止，避免類似情況再發生，導致災害擴大，成了加油站一大課題。

