偷拿外送出事了！7歲男童吃到「變態辣」痛到住院 家長氣炸要求賠償

7歲男童吃到「變態辣」痛到住院。圖／Freepik

中國一名7歲男童時常偷吃鄰居的外送餐點，卻沒想到早已被對方盯上，事先特別準備了一份「變態辣」的餐點，男童一如既往偷拿回家享用，立刻出現劇烈腹痛、嘔吐等不適症狀，一度花上萬元住院治療，讓家長氣炸要求賠償。事件曝光後引發網友熱烈討論，不少人馬上聯想到日前廣西女大生誤食「加料螺螄粉」的悲慘事件。

根據中國《北京時間》報導，一名男子小張（化名）表示，自己時常在點完外送後，餐點卻被人偷拿，讓他相當困擾，為了給小偷一個教訓，特別點了一份「變態辣」餐點，果真釣出幕後黑手，為同社區的7歲男童小雨（化名）。

廣告 廣告

報導指出，小雨在社區玩耍時，發現小張門口放了一份外送，眼見還沒拆封且無人看管，竟直接拿回家偷吃。然而，小雨吃下肚不久後出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀，送醫後診斷為急性腸胃炎，一度住院觀察，共花費2000多人民幣（約新台幣9000元）。

事後男童家屬氣炸，認為兒子即便有錯，但小張刻意點了一份變態辣的餐點，害他送醫治療，要求賠償醫療費。小張則回擊，自己點外送合情合理，且一切並無違法，卻遭男童偷拿，自己無須負擔任何責任。

有律師分析，小張點外送市正常的民事活動，不僅沒有違法，也不違反公共秩序與善良風俗，雖然點了變態辣的外送，也預見可能會被偷拿，不過所有行為屬於「事先的防範措施」，目的也是為了保護自己的權益不被侵害，且辣椒也屬於常見的調味料，因此小張無須負擔賠償責任。

新聞曝光後掀起網友討論，紛紛表示「人可以無恥，但不能無恥到這個地步」、「什麼樣的家長會教出什麼樣的孩子」、「應該再多加點鹽」、「偷別人家東西吃還索賠」、「可能之前被偷的外賣就是這孩子的家長偷的」、「7歲就開始偷東西，而且是慣犯」、「這些父母不自己教育好孩子，這些父母應該被罰」、「都變態辣了，還能吃下去，真的無言」。

偷吃外送有前輩！女大生慘將「螺螄粉+屎」吞下肚

日前中國也傳出一起女大生偷吃外送卻慘踢鐵板的事件。一名廣西女大生在社群平台發文抱怨，自己偷拿他人訂購的螺螄粉帶回宿舍準備享用，沒想到才剛開動，就被室友提醒「味道不太對勁」。

女大生偷吃他人外送還向對方求償。圖／翻攝自微博

進一步查看後才發現，該份餐點竟被人加入排泄物與拖地的髒水，但此時部分食物早已被她吃下肚，要後悔也來不及了。

女大生痛批，吃完後被室友嘲笑，要求加料的男子賠償費用，並問「拋開我的問題不談，你覺得你對得起這種事情嗎？」

男子則隔空回應，表示自己不是第一次被偷外送了，以往都忍氣吞聲，如今「逼得自己都成長了」，才想出了此辦法報復對方。他也說，小偷能成功吃到這份量身訂做的餐點，感到相當痛快。



回到原文

更多鏡報報導

曹西平猝逝／「這一生我做得非常好、沒讓爸媽丟臉」！月初感悟成人生總結 粉絲淚崩：快起來罵我醜八怪

「以為我不敢？」桃園長髮女人肉佔車位 駕駛「0猶豫倒車」網讚：是個狠人

這航班有神力！輪椅族奇蹟康復自己走下機 「登機橋耶穌」3地區最嚴重