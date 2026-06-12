偷拿機車置物箱鑰匙 民眾住家遭竊竟是拖吊場員工所為

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〔記者鄭景議／新北報導〕51歲葉姓男子本在新店區一家民間拖吊場擔任員工，5月15日執行機車拖吊工作時，涉嫌私自竊取紀姓車主留在機車前方置物箱內的住家鑰匙。隨後，葉男利用紀男前往拖吊場領車時所填寫的住址個資，鎖定被害人位於新店的住宅，上月底大膽潛入住宅，竊走價值台幣約40萬元的黃金、戒指及現金。新店分局警方接獲報案後成立專案小組，於昨日深夜將葉男查緝到案，全案詢後依妨害自由、竊盜及個人資料保護法移送台北地檢署法辦。

警方調查，被害人紀男因機車違規停車，車輛在5月15日遭到新店地區該民間拖吊場依法拖吊。紀男當天急忙前往拖吊場，在臨櫃辦理領車手續時，依規定詳細填寫包含住家地址在內的基本資料，隨後順利領回車輛離開。未料，當時負責拖吊業務的葉男，早已在拖吊過程中，眼尖發現紀男將住家鑰匙遺留在機車前方的置物箱內，並私下將鑰匙偷走，隨後更透過職務之便，暗中抄下紀男領車時留下的住址。

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葉男鎖定紀男的住家位置後，大膽在5月25日趁著屋內無人之際，持竊得的鑰匙直接開門侵入住宅，翻箱倒櫃偷走屋內的黃金、戒指以及大筆現金，總計損失高達約40萬元。紀男於5月26日返家時驚覺家中遭小偷，其母親隨即在27日前往新店分局江陵派出所報案並提告竊盜。

不料，食髓知味的葉男竟在29日二度登門，再度潛入紀男家中竊走現金1萬元。紀男發現家裡連續遭竊，趕忙調閱監視器，發現可能是拖吊場員工所為，通報新店分局，警方擴大過濾周邊監視器影像並蒐集相關事證後，迅速鎖定涉案車輛與已從拖吊場離職的葉男，於昨日深夜11時30分成功將葉男查緝到案。葉男到案後對犯行供認不諱，並向警方供稱，竊得的贓款已全數用於償還債務。警方詢後，依法將葉男移送法辦。

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