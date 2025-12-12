偷排廢水油汙！將誠公司5人遭聲押 基隆地院上午召開羈押庭

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

基隆河上月27日爆發油污污染事件，檢調查出廢油清理業者「將誠公司」涉嫌私自排放油污廢水。基隆地檢署昨（11）日認定，游姓負責人與何姓等4名員工涉犯《廢棄物清理法》，並向法院聲請羈押。基隆地院預計今（12）日上午9點30分召開羈押庭，決定是否羈押5名涉案人士。

基隆地檢署昨（11）日認定，游姓負責人與何姓等4名員工涉犯《廢棄物清理法》，並向法院聲請羈押（圖／基隆地院）

檢方調查指出，將誠公司承接廢油污水處理後，為節省成本，竟將油污與廢水一起存放在油罐車內，再偷偷排入基隆河。檢調於10日同步搜索公司5處地點，並拘提游姓負責人、何姓員工等7人。經長達深夜11點半的複訊後，確認公司確有偷排犯罪事實。檢方認為，游男與何姓等4名員工有串證、滅證之虞，因此向法院聲押禁見；另有王姓2名員工則分別以4萬、5萬元交保。

基隆地院表示，游男等5名被告昨（11）日晚間未進行訊問，羈押庭預計今（12）日上午9點30分開庭，但仍需視辯護律師是否完成聯繫及閱卷情況，開庭時間可能延後。

