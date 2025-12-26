偷排廢水超標36倍仍不停工 高雄食品廠連罰3次判刑收場

高雄市大寮區食品加工業者勝裕福有限公司，因長期排放廢水未符放流水標準，遭高市府環保局3度裁罰。高市府環保局提供



高雄市大寮區食品加工業者勝裕福有限公司，因長期排放廢水未符放流水標準，遭高市府環保局3度裁罰，累計罰鍰達346萬餘元，環保局第3次稽查時，廢水生化需氧量（BOD）超標36倍，業者竟關門拒檢，高雄地方法院日前依違反水污染防治法，判處陳姓負責人徒刑3月，得易科罰金，全案仍可上訴。

判決指出，勝裕福公司於2023年4月12日排放廢水未符合放流水標準，遭環保局依法裁罰125萬1600元，並命其產出廢水的製程全面停工，另接受8小時環境教育講習，同時要求採取必要防治措施，但業者未遵行停工與改善命令，仍持續排放廢水。

同年6月16日及隔年5月24日，環保局二度前往稽查，於放流採樣口及廠內蛇管殘留水中，測得化學需氧量（COD）與生化需氧量嚴重超標，其中COD標準值為100，實測高達1060；BOD標準值為30，實測達1100，環保局因此再度開罰，累計罰金達346萬餘元。

第3次稽查時，勝裕福公司立即關閉作業區鐵門，並移除蛇管試圖加水稀釋，環保局當場報警，將業者移送法辦。法院審理認為，陳姓負責人明知停工命令仍排放廢水，無視國家對水污染防治的公權力，其行為對公共環境可能造成難以輕估的破壞風險，遂依不遵行停工命令罪判刑3月，得易科罰金，全案仍可上訴。。

