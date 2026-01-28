偷排污水？八里觀海大道飄馬桶糞味 水利局啟動管線清查

新北市八里左岸觀海大道近日傳異味，居民形容氣味宛如馬桶糞味，質疑有生活污水趁退潮時排入淡水河，不僅惡臭四散，還恐影響孩童在沙灘戲水衛生安全與周邊生態。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市八里左岸觀海大道近日傳異味，居民形容氣味宛如馬桶糞味，質疑有生活污水趁退潮時排入淡水河，不僅惡臭四散，還恐影響孩童在沙灘戲水衛生安全與周邊生態。對此，議員鄭宇恩今接獲陳情後實地勘查，要求市府釐清污染來源；水利局則回應，已啟動管線清查與檢測作業。

記者實地騎車前往觀海大道查訪，剛從龍米路二段轉入觀海大道即聞到明顯惡臭，靠近觀海大道97號一帶氣味更為濃烈，不少遊客經過時紛紛掩鼻，甚至發出作嘔聲。住戶吳先生指出，疑似生活污水在退潮時排入淡水河，氣味宛如如廁後需抽排的糞水，且因長時間發酵，味道相當濃烈，風一吹就能傳得很遠，對居住品質影響甚鉅。雖未影響家中自來水使用，但污水排放地點鄰近觀海大道沙灘，平時有不少民眾與孩童前往戲水，恐增加大腸桿菌等衛生風險，且他也觀察到海邊原生螃蟹疑似大量死亡，生態受影響。

廣告 廣告

吳先生也說，他已多次向市府反映，去年冬季過年前及夏天都曾發生類似情形，且在靠近新開幕五星級飯店附近的出水口，也有大量生活污水匯流排放；今年情況更為嚴重，近2、3天連續出現異味。他無奈表示，環保局曾到場查看卻未見後續處理，希望相關單位能正視問題，儘速改善。

鄭宇恩指出，當地居民原本期待能擁有良好空氣與景觀，但近期只要一開門就聞到明顯污水惡臭，已對日常生活造成嚴重困擾。經實地勘查發現，側溝內有污水流動並散發大量臭味，循線追查後，發現附近有一處污水揚水站正施工中，研判異味可能與工程進行或周邊污水管線受損有關，因此已要求水利局儘速全面排查，釐清原因並對外說明。

鄭宇恩表示，若確認是污水管線破損，應立即修復，否則民眾每天都得忍受臭味，甚至假日接觸的水體也可能受到污水影響，不能等閒視之。她也說明，去年曾發生類似狀況，當時是因水量過大，污水自「溢流口」流出，且屬於有通報紀錄的事件，與此次情況未必相同；但無論原因為何，市府都應將此事視為重要民生問題，儘速處理，還給居民正常的生活環境。

水利局污水設施科長張弘憲回應，針對八里左岸異味反映，今日已辦理現勘並排除P04揚水站造成。為追蹤臭味來源，水利局將進行用戶接管清查及周邊污水管線TV攝影檢視，確認是否有破損滲漏，務求儘速排除異味，維護河岸環境品質。

八里左岸旁一處發現水利局正進行揚水站改善工程。(記者羅國嘉攝)

新北市議員鄭宇恩(中)邀請相關單位到八里左岸視察排水系統。(記者羅國嘉攝)

新北市八里左岸觀海大道近日傳異味，居民形容氣味宛如馬桶糞味，質疑有生活污水趁退潮時排入淡水河，不僅惡臭四散，還恐影響孩童在沙灘戲水衛生安全與周邊生態。(記者羅國嘉攝)

新北市議員鄭宇恩邀請相關單位到八里左岸視察排水系統。(記者羅國嘉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

從200元跌到5元！鰻苗價格「斷崖式雪崩」 漁民苦嘆年終落空

國3清水服務區麻雀「大爆發」 高公局曝原因

「全市第1大校」校長張永芬2/1退休 康裕成:感謝她奉獻高雄

博愛座老人又發作！英文質問外國女生「懷孕嗎」 還逼她拿醫療證明

