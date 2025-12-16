偷排超標1萬倍含重金屬泥漿廢水 12億不法所得遭沒收

環檢警查獲，桃園市蘆竹區良○公司長期於商業偷排含銅、鉻等重金屬的泥漿廢水。（環境部提供）

環檢警查獲，桃園市蘆竹區良○公司長期於商業偷排含銅、鉻等重金屬的泥漿廢水，檢測最高濃度高達50萬5000mg／L，超過放流水標準1萬倍以上，還導致蘆竹下游出海口海岸線堆積淤泥，全案經桃園地檢署偵查終結，將涉案2家公司與24名行為人提起公訴，並扣押及向法院聲請沒收犯罪所得逾12億元，後續並將追繳水汙染防治費，並令汙染行為人清理汙染水體淤泥。

環境部說明，本案緣於民國109年10月，發現桃園市蘆竹區從事土石加工，領有廢水貯留許可的良○公司，依規定製程廢水應全數回收使用，不得排放，實際上竟利用深夜時段繞流排放含有害健康物質銅、鉻等重金屬的高濃度懸浮物泥漿廢水。

環境部表示，後續報請桃園地檢署指揮偵辦，期間發現業者為規避查緝，於夜間派遣俗稱小蜜蜂監控廠區外圍是否有警車或環保稽查人員，以便即時以無線電通報廠內停止排放廢水外，並多次以停止作業來躲避查緝行動，但最終於114年8月17日假日深夜當場查獲良○公司排放有害泥漿廢水的惡劣行徑。

環境部表示，經採樣蒐證，業者排放廢水中懸浮固體濃度最高達50萬5000mg／L，超過放流水標準1萬倍以上，且含有銅、鎳、總鉻等有害健康物質，嚴重破壞國土環境與水體品質。

環境部指出，環檢警向上溯源發現新北市弘○貨運公司在未領有廢棄物清除處理許可文件情況下，自109年起違法收受來自大台北地區營建工地的廢泥漿，載往無處理廢棄物資格的良○公司傾倒，再繞流偷排這些高濃度懸浮物有害泥漿廢水，牟取暴利。

環境部說明，良○公司目無法紀的惡行，已違反《水汙染防治法》及《廢棄物清理法》，最重可處5年有期徒刑，得併科高額罰金。其長期繞流排放高濃度泥漿廢水及非法處理廢棄物所獲取的鉅額不法所得利益高達11億餘元，乙級弘○貨運公司不法所得利益9700餘萬元，由桃園地檢署查扣並宣告沒收。

另外，良○公司未領有廢水排放許可證，卻繞流排放廢水並汙染水體，環境部將分別依《水汙染防治法》追繳水汙染防治費，並令相關汙染行為人清理汙染水體淤泥。

