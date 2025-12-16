偷排超標1萬倍含重金屬泥漿廢水 12億不法所得遭沒收
環檢警查獲，桃園市蘆竹區良○公司長期於商業偷排含銅、鉻等重金屬的泥漿廢水，檢測最高濃度高達50萬5000mg／L，超過放流水標準1萬倍以上，還導致蘆竹下游出海口海岸線堆積淤泥，全案經桃園地檢署偵查終結，將涉案2家公司與24名行為人提起公訴，並扣押及向法院聲請沒收犯罪所得逾12億元，後續並將追繳水汙染防治費，並令汙染行為人清理汙染水體淤泥。
環境部說明，本案緣於民國109年10月，發現桃園市蘆竹區從事土石加工，領有廢水貯留許可的良○公司，依規定製程廢水應全數回收使用，不得排放，實際上竟利用深夜時段繞流排放含有害健康物質銅、鉻等重金屬的高濃度懸浮物泥漿廢水。
環境部表示，後續報請桃園地檢署指揮偵辦，期間發現業者為規避查緝，於夜間派遣俗稱小蜜蜂監控廠區外圍是否有警車或環保稽查人員，以便即時以無線電通報廠內停止排放廢水外，並多次以停止作業來躲避查緝行動，但最終於114年8月17日假日深夜當場查獲良○公司排放有害泥漿廢水的惡劣行徑。
環境部表示，經採樣蒐證，業者排放廢水中懸浮固體濃度最高達50萬5000mg／L，超過放流水標準1萬倍以上，且含有銅、鎳、總鉻等有害健康物質，嚴重破壞國土環境與水體品質。
環境部指出，環檢警向上溯源發現新北市弘○貨運公司在未領有廢棄物清除處理許可文件情況下，自109年起違法收受來自大台北地區營建工地的廢泥漿，載往無處理廢棄物資格的良○公司傾倒，再繞流偷排這些高濃度懸浮物有害泥漿廢水，牟取暴利。
環境部說明，良○公司目無法紀的惡行，已違反《水汙染防治法》及《廢棄物清理法》，最重可處5年有期徒刑，得併科高額罰金。其長期繞流排放高濃度泥漿廢水及非法處理廢棄物所獲取的鉅額不法所得利益高達11億餘元，乙級弘○貨運公司不法所得利益9700餘萬元，由桃園地檢署查扣並宣告沒收。
另外，良○公司未領有廢水排放許可證，卻繞流排放廢水並汙染水體，環境部將分別依《水汙染防治法》追繳水汙染防治費，並令相關汙染行為人清理汙染水體淤泥。
其他人也在看
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
最強冷氣團報到「體感沒那麼冷？」 氣象專家分析2原因
氣象專家賈新興在臉書指出，今日清晨各地普遍低溫，平地約落在7度至11度，而新竹關西則測到入冬最低溫7.4度。但賈新興外出有聽到路人說，「還好耶，好像沒那麼冷」，他也認同沒想像的冷，並說明白天太陽發揮威力，各地中午最高溫來到24度至26度。除此之外，日前預告有大陸冷...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 27
3波東北季風接力！「這2天」全台有雨 雨最劇時間曝光
今（16）日各地大多為晴到多雲的天氣。氣象專家賈新興表示，19日（週五）至20日（週六）下午開始，因為受到西南水氣移入的影響，部分地區有局部雨。其中，週六天氣較差，台中以南、花蓮、台東雨勢較多。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
日夜溫差破10度！粉專曝「明又一波冷空氣南下」 這2天全台有雨
今（16）日清晨仍冷，氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今日至週六（20日）天氣變化為「暖、涼、雨」，天氣節奏如春天一般，週三至週四將有微弱冷空氣南下，週五、週六受到南方水氣影響，屆時將是「全台有小雨」，溫度也會因雲多，整天偏涼。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
帶好雨具！北部、東北部續炸冷雨彈 新竹明晨低溫恐跌破10度
目前這波冷氣團影響將告段落，但新竹局部地區16日清晨仍須留意輻射冷卻帶來的低溫，恐跌破10度，且17日起北部、東北部局部雨勢較大，南部、花東地區週末的降雨機率也增加。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
1天溫差飆10度！本週2波冷空氣襲台 「降雨4階段」一次看
受到入冬首波大陸冷氣團影響，今（15）日清晨全台冷颼颼。中央氣象署表示，今天白天冷氣團減弱，溫度逐漸回升，不過受到輻射冷卻影響，西半部要留意10度的日夜溫差。未來一週有2波東北季風襲台，第1波是週三、週四，第2波則是週日。至於週五、週六水氣較多，東半部、南部留意降雨，中部以北3500公尺以上高山可能會有局部飄雪或結冰。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
今明注意日夜溫差大！一週兩波冷空氣報到 氣象署曝時間點
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導中央氣象署預報員李孟軒今（15）日上午說明，昨（14）晚至今晨受到入冬以來第一波大陸冷氣團、輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，甚至有局部地區出現10度以下的低溫；今天白天之後隨著大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫也會有所回升，但是要留意日夜溫差偏大。至於，未來一週會有兩波冷空氣會報到，今明兩天則以晴到多雲為主的天氣型態，但到週三（17日）隨第一波東北季風來臨，迎風面降雨機率會增加。民視 ・ 23 小時前 ・ 2
4縣市低溫特報！1圖看本週4階段變天 今明冷熱交替「溫差至少10℃」
大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（15）日6時33分，針對新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣發布低溫特報，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，提醒民眾多加注意。另外，截至今日上午8時，平地最低溫出現在關西工作站7度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
阿里山清晨氣溫僅4℃出現結霜景象 攝影達人：進入最佳賞楓時刻
阿里山國家森林遊樂區近日清晨氣溫僅剩攝氏4、5度，沼平車站、小笠原山觀景台等處都出現結霜景象。阿里山攝影達人黃源明說，近期已進入最佳賞楓時刻，從阿里山公路的十字路段至塔塔加的路上，處處都出現楓紅，景象美麗。他提醒，遊客若要上山看楓紅、日出或結霜美景，應留意保暖。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 5
超級冷！6縣市低溫特報 今晚至明晨恐10度以下
即時中心／潘柏廷報導最新消息，中央氣象署今（14）日下午4時18分發布「低溫特報」，範圍包含新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請民眾注意。民視 ・ 1 天前 ・ 4
冷氣團最高峰將至「6地恐跌破10度」！氣象署1圖曝下週天氣
首波大陸冷氣團報到，各地溫度明顯下降，氣象專家吳聖宇表示，今（14）日北部、東北部空曠地區低溫約在12至14度左右，今晚至明晨是冷氣團影響最高峰。氣象署則提醒，下週三（17日）有另一波東北季風南下，下週五部分區域要留意下雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
氣溫雲霄飛車！冷熱交替「溫差飆14度」 白天開始回暖
今（15）日白天起，大陸冷氣團開始減弱！氣象專家林得恩指出，白天起隨著冷氣團減弱及太陽輻射加成，氣溫將緩慢回升，但早晚仍較涼冷，部分地區日夜溫差可能超過10至14度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
淑麗氣象／入冬最低溫！今晨7.1℃ 下波最冷時間曝
淑麗氣象／入冬最低溫！今晨7.1℃ 下波最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明晨又有10度低溫！後天起北東轉雨「2地下最大」 下週又變天
氣象署指出，明天清晨輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度則會較低一些，尤其清晨新竹近山區處仍有局部10度左右或以下低溫發生的機率，西半部日夜溫差較大。根據預測，明天低溫在中部以北及東北部為14至16度，南部及花東地區17至18度。氣象...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 1
明天天氣6縣市清晨防10℃低溫 白天各地氣溫回升有機會見陽光
中央氣象署今天發布低溫特報，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晚至明天上午基隆、新北、桃園等6縣市慎防攝氏10度低溫，明天白天大陸冷氣團減弱，北部高溫可回升到20度、中南部約25度，有機會見到陽光。降雨方面，明天水氣少，僅基隆北海岸、宜蘭及台東有零星短暫雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 3
清晨9度寒意逼人！白天回暖像換季 下波東北季風報到時間揭曉
冷氣團已逐漸減弱，但今（16）日清晨仍感受明顯寒意。中央氣象署指出，受輻射冷卻影響，新竹、雲林、嘉義等地低溫下探至9度左右，台北市清晨也僅11.8度，氣象署一早針對新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市及金門縣共7縣市發布黃色低溫特報，提醒民眾留意保暖。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 發起對話
鄭明典曝「急凍7℃」內幕！氣象署：有機率10度↓
生活中心／饒婉馨報導全台受夜間輻射冷卻效應影響，多處地區溫度急劇下降，刷新入冬以來低溫紀錄；氣象專家指出，這波低溫的特點是「日夜溫差極大」，從昨日白天近最高17度，到清晨的7度。低溫排行榜數據也證實了地形效應顯著，冷空氣沿著丘陵地沉降，造成新竹、苗栗等地的相對低窪處成為急凍熱點，提醒民眾清晨外出務必加強保暖。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
7縣市低溫特報！鄭明典曬1圖喊：比昨天強的輻射冷卻
輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（16）日6時50分，針對7縣市發布低溫特報，局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，另外今日平地最低溫，仍出現在新竹關西9.1度。前中央氣象局長鄭明典則在臉書PO出今晨的溫度分布圖，表示雖然沒有更極端的低值，今日的低溫，平均來看是超越昨日了，「比昨天強的輻射冷卻！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
入冬首波冷氣團來了！全台溫度急轉直下「越晚越冷」 這6地恐下探10度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導首波大陸冷氣團南下，台灣各地明顯轉冷。中央氣象署針對新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣與宜蘭縣發布低溫特報，提...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話