偷搭普悠瑪號！無票男與列車長、鐵警爆衝突 網：怎常有這種無賴

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台鐵137次普悠瑪列車近日傳出無票乘客糾紛，一段車長與鐵路警察在車廂內處理乘客的影片在網路曝光後，引發大量網友討論。

台鐵137次普悠瑪列車近日傳出無票乘客糾紛。（圖／翻攝畫面）

根據影片內容，列車車長與鐵警在車廂內勸導一名疑似無票搭車的旅客下車，但雙方僵持數分鐘，過程中旅客遲遲不願配合，導致列車停留時間拉長，也影響後續班次行車秩序。現場旅客則在旁圍觀，氣氛相當緊張。

影片曝光後，不少網友批評無票搭車行為浪費社會資源，也認為相關處置過程過於拖延，恐進一步造成列車誤點。有民眾留言表示，「怎麼常有這種沒買票還耍無賴的」、「車長感覺很無奈」，也有人質疑鐵警執法效率不足。

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不過，部分留言也提醒外界應避免過度揣測當事人狀況，認為該名旅客可能具有特殊身分或身心狀況，呼籲外界理性看待事件。另有部分激烈言論涉及暴力或歧視內容，也引發其他網友反感。

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