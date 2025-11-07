偷摸男警大腿、傳鹹濕訊息！南投檢座王元隆遭起訴 今判決出爐

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

南投地檢署檢察官王元隆在去年5月間，遭控涉嫌多次偷摸男警大腿、背部，最後男警不堪起擾，將其提告；而南投地檢署當時迅速分案並由婦幼專組主任檢察官主動偵辦，同時展開刑案調查，最終依違反性騷擾防治法將其提起公訴。而職務法庭今（7）日做出判決，將免除王元隆檢察官職務，並轉任至台中地檢署的檢察事務官；同時，職務法庭裁定，即日起將王元隆停止檢察官職務，全案可上訴。

檢南投地檢署檢察官王元隆在去年5月間，遭控涉嫌多次偷摸男警大腿、背部，最後男警不堪起擾提告，今做出判決。（圖／翻攝自Google地圖）

據檢方調查，38期結業的王元隆在任職期間利用職務之便，藉機撫摸男警大腿和背部，甚至私下傳送「肉棒給我看一下」、「好想去泡溫泉，陪我去」、「來補眼睛」、「如果願意的話以後案子隨你發揮」等含有性暗示的訊息，最終男警不堪其擾，向同仁爆料，並做出提告，才得知受害者並不只有一位。

事發後，王元隆否認犯行，辯稱是因談話方便才觸碰，而「肉棒」是同事對該男警的稱呼，並非指生殖器；不過此番言論不被採信，王元隆遭調離婦幼專組，並經投檢檢察長黃元冠指示迅速分案，發交給婦幼專組主任檢察官承辦，最終於去年5月間提起公訴。案件最終因王元隆賠償男警並道歉，男警才願意撤銷告訴，不過法院判決此案為公訴不受理，因此讓王元隆躲過刑責。不過全案仍交由檢察官評鑑委員會評鑑，檢評會決議將王元隆送交懲戒法院職務法庭議處。

全案由職務法庭今日做出判決，合議庭法官認為王元隆此舉有損檢察官形象，有違職務倫理；因此判處免除王元隆原職務，轉任台中地檢署檢察官，同時，職務法庭也裁定，即日起停止王元隆執行檢察官的職務。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

