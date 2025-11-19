偷摸美容師小腿！ 書記官遭起底 妻是嘉市議員

一名王姓男子到嘉義一間越式洗髮店全身按摩，不斷摸美容師的小腿。（圖／東森新聞）





一名王姓男子到嘉義一間越式洗髮店全身按摩，不斷摸美容師的小腿，因為男子是累犯，老闆知道後先蒐證拍下他騷擾的行為，因為美容師不願提告，老闆只好請他離開而現在王姓男子被起底是地檢署的書記官，也是嘉義市民進黨籍議員黃露慧的先生，黃露慧代替先生道歉，地檢署也要懲處。

越式洗髮店老闆拍到王姓顧客趴在床上，但是他的手並不安份不時的在偷摸美容師的小腿，摸了一下之後放下來再摸第二次。

越式洗髮店老闆：「因為我們趴著的時候，是這樣子趴著然後他就手直接這樣抓往後抓，因為我們都會站在兩側這邊操作，我們都會站在兩側這邊操作，所以他就手直接往後抓從側邊，等於是有騷擾的行為。」

而這名王姓顧客已經多次上門消費，店裡的美容師一聽到他的名字都面有難色，老闆覺得很奇怪，詢問之下才發現王姓顧客會偷摸美容師小腿，老闆拍下影像，但是多名受害美容師不願提告，老闆只好請顧客離開。

老闆vs.王姓顧客：「不行對啊請出去，（因為別的店可以，我以為這可以，不好意思。）」

王姓顧客這一句話真的嚇到老闆，很可能他在其它的店裡也有偷摸美容師的習慣，把影片PO網後，現在王姓顧客更被起底是民進黨嘉義市議員黃露慧的先生，還是嘉義地檢署的書記官，黃露慧代先生道歉。

民進黨嘉義市議員黃露慧：「我知道他平常壓力大會去按摩，有按摩的習慣，如果按摩過程中有不小心碰到按摩師的小腿，造成當事人不愉快或反感，我感到抱歉，我誠摯向當事人表示歉意。」

嘉義地檢署檢察官江金星：「本署業已啟動行政調查，同仁於接受調查時也對店家表達道歉之意，將召開人事考核會議，依法審議懲處。」身為書記官卻是騷擾美容師的累犯，真的是知法犯法，要為自己不當行為忖出代價。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

