偷查134筆個資 高院前庭長遭訴

偷查134筆個資，台灣高等法院前庭長陳貽男遭訴。（本報資料照片）

台灣高等法院前庭長陳貽男，涉嫌冒用高院16股法官承審案件、或不實案件案號，輸入司法院網路系統偷查134筆個資，包括欲追求的高院女法官、女職員、甚至房客、妻子主治醫師，台北地檢署原本給予陳緩起訴，命他須支付公庫12萬元。但台灣高檢署認為本案不宜緩起訴，撤銷陳的緩起訴處分，發回北檢續查，北檢依偽造文書罪起訴陳。

陳貽男是司法官17期結業，民國82年擔任高院法官，89年9月至100年9月擔任高院庭長，陳自98年2月至100年9月2日止，藉法官職務機會，冒用高院16股法官承審案件、或不實案件案號、自己承審案件案號，輸入司法院單一登入窗口戶役政之電子閘門、公路監理車籍查詢等系統，查詢女法官、房客、醫師等與公務無關的個資134筆，其中女性達24人。

廣告 廣告

監察院發現，陳私下查詢已婚、未婚女法官資料，有多人是重複查閱，至少有2人是高院女法官。陳在監院約詢時供稱，他因妻子過世，因好奇心驅使而查詢，並未列印、下載，沒有任何不法利用行為。監院通過陳彈劾案，將陳移送公務員懲戒委員會。公懲會決議將陳降2級改敘。

陳於101年1月16日在55歲提前退休，還被記大過，除少了退休金近800萬元，年終考績被打丙等，少拿3個半月的考績獎金和年終獎金共63萬3000多元，合計少領逾860萬元。

陳日前被控告偽造文書罪，北檢原以他認罪且無前科，加上早已退休，不致再犯，給予緩起訴處分1年，須支付公庫12萬元。

但案經再議，高檢署認為本案不宜緩起訴，撤銷陳的緩起訴處分，並以偵查未完備為由，發回續查，北檢重新偵辦後起訴。