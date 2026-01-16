偷機車上鑰匙複製後放回 台南男闖多間住宅行竊

簡姓男子行竊完後，直接拿著兩袋贓物大搖大擺地離開，畫面全被監視器拍下。而警方14日也趁著簡男行竊後還未更換落腳處時，直接進租屋處逮人。

由於台南警方近期接獲多起住宅失竊案，但這些案子都有一個特徵，沒有明顯的入侵痕跡，多名被害人返家才知遭竊，被害人調閱自家監視器後，才發現竊賊竟光明正大打開自家鐵門入內行竊，後面才發現鑰匙被複製。

台南市警五分局偵查隊長潘志偉表示，「持拘票及搜索票，查獲40餘歲簡姓男子，起獲多款名牌包、飾品及現金等贓證物 。」

警方調查被害人大多將機車停放在家門口，家用鑰匙連同車鑰匙都掛在機車上，住戶原以為鑰匙沒丟就沒事，但沒想到卻讓竊賊有機可趁。

台南市民說：「要多留意一點，屋主要多留意一點。可是還是盡量不要把鑰匙放在那個，像我們大門那個其他地方，還是把鑰匙放在身上安全一點 。」

台南市民認為，「我們自己的鑰匙要怎樣被拷貝去，我也覺得很懷疑 。」

後續警方在簡男租屋處，查扣精品與現金等贓物約80萬元，另起出贓款現金5萬7000元，全案依加重竊盜罪嫌移送，同時也呼籲，外出加強門窗與車庫防護，鑰匙務必妥善保管。

