偷渡品種貓罰50萬不繳男存款被扣 8隻貓咪沒事...找到鏟屎官了

【記者莊曜聰／嘉義報導】雲林縣一名李姓男子，涉嫌以丟包方式，想將10隻未經檢疫的「英國短毛貓」、「布偶貓」等品種貓，偷渡到新臺馬輪上運回台灣，被海巡人員逮到，連江縣政府依動物傳染病防治條例，開罰李男50萬元，他沒繳錢遭強制執行，行政執行署嘉義分署查扣郵局存款抵繳，可憐又可愛的貓咪們飼養在動物之家，1年未染疫開放認養，除了2隻體弱病故，其他8隻全都找到「鏟屎官」。

據指出，李姓男子前年10月30日晚間跑到連江縣南竿鄉福澳港，在渡輪新臺馬號船邊，以丟包接駁方式，試圖將10隻未經檢疫的品種貓咪運到船上，以規避檢查程序，遭到海巡署偵防分署連江查緝隊查獲，連江縣政府依違反《動物傳染病防治條例》第43條第8款開罰50萬元，但李男沒有繳納，被移送強制執行。

行政執行署嘉義分署通知繳納，李男仍不理會，執行人員查到李男名下有3筆位於雲林元長鄉的持分土地，予以查封，後來又查扣他郵局帳戶內50萬元存款，隨後解除查封將土地發還。

而最讓人掛心的10隻可愛貓咪，連江縣政府並未銷毀，而是飼養在動物之家1年時間，其中有2隻體弱不幸病亡，其餘8隻確認沒有傳染病後，施打疫苗開放民眾認養，已經全數送養成功，總算有了溫暖新家。

10隻品種貓有2隻體弱病亡，還剩下8隻在動物之家待了一年。嘉義分署提供

8隻貓咪確認未染病，打完疫苗後全部送養成功。嘉義分署提供

