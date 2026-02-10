偷渡移民再傳船難！利比亞外海橡皮艇翻覆 53人死亡或失蹤

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

聯合國移民署（IOM）昨（9）日表示，一艘載有55人的船隻本月5日在地中海利比亞祖瓦拉（Zuwara）外海翻覆，僅兩人獲救，其餘53人失蹤或罹難。

IOM 指出，販運與走私網絡利用由北非前往南歐的移民牟利，經常以不適航的船隻載運移民。圖為2023年一艘走私船隻被捕前的畫面。（示意圖／美聯社）

《衛報》引述IOM聲明指出，利比亞當局在搜救行動中僅救起2名奈及利亞女性；她們各自失去了丈夫及兩名孩子。兩名倖存者表示，這艘載著非洲移民及難民的船隻於5日深夜11時從利比亞啟航，約6小時後因進水而翻覆。IOM 指出，販運與走私網絡利用由北非前往南歐的移民牟利，經常以不適航的船隻載運移民，且這些移民常在過程中遭受嚴重虐待。

廣告 廣告

IOM呼籲加強國際合作，降低移民風險並挽救更多生命。該機構表示，今年以來已有多起偷渡船隻在惡劣天候下穿越地中海，造成數百人死亡。歐盟委員會發言人則表示，布魯塞爾正致力於處理非法移民的根源，並推動合法且更安全的移民途徑。他向法新社指出，這類悲劇凸顯深化合作的重要性，包括與利比亞等夥伴攜手防止危險航線，並打擊威脅生命的跨國走私網絡。

IOM統計，自2014年至2025年，地中海已有超過3萬3000人失蹤或死亡；單在2025年就有1873人失蹤或罹難。

更多FTNN新聞網報導

利比亞前領導人格達費之子遇刺 4武裝份子闖住所「槍決」

德國地鐵驚傳隨機殺人！難民強拉陌生少女跳軌「我要帶你走」 當場雙亡

馬杜洛紐約出庭！不認毒品走私、持機槍 當庭高喊無罪：我仍是總統

