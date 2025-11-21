偷渡酒檳榔進監所 花蓮警逮人沒收無人機最高可罰150萬元

cnews204251121a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

花蓮縣警察局近日查辦一起涉及無人機，違規進入監獄空域，並投擲酒、檳榔等違禁品案件。縣警局表示，此案為國內少見，利用無人機從事違法行為的案例，警方迅速鎖定涉案的羅姓男子，並查緝到案，也查扣無人機1台、遙控器1具及電池1顆等物。全案訊後依相關規定偵辦中，也展現維護矯正機關。安全與社會秩序的決心。

縣警局表示，今年9月14日晚間10時許，花蓮監獄人員夜間巡邏時，發現1架無人機，盤旋於獄區上空，並投擲了兩顆可疑物體。上前查驗後發現，內為酒類飲品及檳榔等違禁品。監獄人員隨即依程序通報花蓮地檢署及花蓮縣警察局介入偵辦，展現防堵違禁品流入監所的決心。

花蓮縣刑警大隊表示，偵三隊員獲報後，立即會同吉安警分局組成專案小組，透過科技偵查手段與情資交叉比對，迅速鎖定涉案的羅姓男子。日前循線查獲羅嫌到案，查扣無人機1台、遙控器1具及電池1顆等。

花蓮縣警察局長陳百祿表示，花蓮監獄為民航局公告的禁航區域，任何人若擅自操作無人機進入，不僅違反法令，更可能危及矯正機關駐地安全。也呼籲，民眾操作無人機，應遵守法令規範，依法申請並依規定操作，切勿任意飛越禁航區域，以免觸法受罰。

警方提醒，依《民用航空法》第99條之13規定，若於禁航或限航區飛行無人機，將處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰。主管機關並得廢止操作證或沒收無人機。此外，未經同意擅入政府機關（構）區域者，該機關得採取適當措施制止或排除。

照片來源：花蓮縣警方提供

