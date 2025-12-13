偷溜影廳爽看"霸王電影" 沒帶錢還喊要請客全場

社會中心／洪巧璇、蔡承翰 台北報導

真的太糗，偷溜進電影院想看免費電影當場被抓包！台北市這名男子日前到中山區的影城想要看電影，卻沒有買門票，反而挑沒有剪票人員的影廳下手，偷偷溜進去，還坐在第一排，脫掉鞋子爽看霸王電影。業者發現報警，他還跟警方說要請全場客，但根本連錢都沒帶。

電影看到一半，警察突然進入影廳抓人。員警vs.吳姓男子：「不要干擾人家看電影。趕快。我干擾誰了。」坐在第一排的男子脫鞋子翹腳看電影，儼然當成自己家沙發，被警方驅離，他還拖拖拉拉不想離開。員警vs.吳姓男子：「立刻離開。我先穿鞋啦。你已經穿好了，趕快站好。」男子之所以被影廳工作人員報警驅離，就是因為他根本沒有買電影票卻偷偷溜進來，當場被員警從影廳帶上警車。民視記者洪巧璇：「實際來到事發的影城，可以發現其實一樓就有自動售票機，但是民眾沒有買票就直接搭電梯上樓，並且把目標鎖定在沒有剪票人員的電影廳偷偷溜進去。」

這名52歲吳姓男子闖進台北市林森北路上的欣欣秀泰影城，一開始他擋在影城取餐區的入口，影響工作人員，業者只好報警，在警方勸說下他才離開。但吳姓男子沒多久又回來，這回偷溜進影廳內看免費電影被抓包，還嚷嚷著說要請在場民眾吃東西，但他根本沒帶錢。律師包盛顥：「偷溜到影廳看電影，可能違反社會秩序維護法第69條規定，依法可處最重一萬兩千元罰鍰，另外業者也可以向逃票民眾，主張票價賠償，如果民眾有使用偽造的票卷，或是破壞電磁設備蒙混入場，也有可能涉及刑法偽造文書，或妨害電腦使用罪。」









天底下沒有白吃的午餐，想看電影就老老實實買票。這次雖然業者原諒他，但用這種投機取巧的方式，萬一被告判刑可就因小失大。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

