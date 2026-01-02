偷溜計畫敗在雙腿不給力 警民接力守護返家路

▲男子日前趁家人外出偷溜出門，卻因雙腳無力不慎跌倒。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市南區一名68歲的陳姓男子日前趁家人外出買晚餐時，欲獨自騎車出門，卻因雙腳無力，前往停車處過馬路時不慎跌倒且無法自行起身，所幸熱心民眾見狀立即通報警消協助。經檢視後確認身體並無大礙，在眾人耐心勸說下，他也打消外出的念頭，在警方的陪同下平安返家。

臺中市政府警察局第三分局健康派出所警員林明新、游騰元於日前晚間7點多執行巡邏勤務時，獲報南區建國北路二段附近有民眾需要協助。員警趕抵現場時，救護人員正為一名坐在路旁的男子檢視身體狀況，經了解，稍早有熱心民眾發現該名拄著助行器的男子於路中間跌倒，見他無法自行起身，擔心其安危，遂通報警消到場協助。該名陳姓男子經救護人員初步檢視，僅有些許擦傷，所幸無其他大礙，並表示自己住在前方大樓無需送醫，員警隨即前往其所述住處，請來大樓管理員協助確認身分。

▲最後男子打消外出念頭，在眾人陪伴下平安返家。

管理員表示，陳姓男子確實為大樓住戶，當晚不久前才見其女兒外出購買晚餐，隨後又見陳男經過管理室，稱要騎車外出，由於平日鮮少見其單獨外出，因而留下深刻印象，未料隨後會發生跌倒的情形。經眾人勸說下，警方與管理員一同陪伴陳男緩步返回管理室休息，等待女兒返家後再由家屬陪同返回住處，確認其安全無虞後，員警這才放心離開現場續行勤務。

警方呼籲，家中若有行動不便或需使用助行器的長者，外出時應盡量有家人陪同，並留意身體狀況，避免單獨外出發生意外；若需短暫離家，也可請鄰居或管理人員協助留意。另提醒民眾，若於街頭發現有人跌倒或疑似需要協助，請即時通報110或119，讓相關單位迅速到場提供協助，共同打造友善的社會安全網絡。（照片記者鄭瑞芳翻攝）