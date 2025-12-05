偷漲價！ 韓橋村炸雞減量改配方 標示不實將遭停業

台灣人喜愛前往南韓旅遊，韓式炸雞更是不少遊客的必吃美食。（圖／東森新聞）





台灣人喜愛前往南韓旅遊，韓式炸雞更是不少遊客的必吃美食。然而南韓三大連鎖炸雞業者之一的橋村炸雞，近日爆出偷工減料、標示不實，恐將遭到停業處分。除了餐點份量縮水，原本應使用雞腿肉的品項，更被混入較低成本的雞胸肉，引發大批消費者不滿。

金黃酥脆的炸雞裹上香辣或甘醬，一端上桌就令人食指大動。韓式炸雞不只在觀光客之間人氣高，就連南韓國民女神全智賢都曾在戲劇中大啖炸雞，讓這道美食更具吸引力。但知名度高的橋村炸雞卻爆發負面風波。

廣告 廣告

南韓媒體報導，由於原物料價格上漲，橋村炸雞今年多次調整售價，未料九月又將原本七百克的雞肉份量減至五百克，同時將部分雞腿肉換成雞胸肉，卻未向消費者明確告知。此舉形同變相漲價，且原料標示不實，立刻掀起民怨。

儘管業者在輿論壓力下宣布，將從明年一月二十日起恢復四款套餐的原有份量與品質，但南韓政府仍決定介入調查。政府宣布，自12月15日起，包括橋村炸雞在內的十家大型炸雞連鎖品牌與加盟店，不論內用或外送，都必須清楚標示餐點重量與價格。政策宣導期至明年六月，之後若被查獲違規，最重恐遭勒令停業。當局希望藉此遏止餐飲業任意縮水、混料與變相漲價的亂象。

更多東森新聞報導

南韓12強賽總教練怒控媳「激戰男學生」一歲孫也在場

南韓戒嚴週年！李在明宣布12/3為「國民主權日」

韓男狠殺女友塞車裡 「載屍見客戶」44天後才被逮

