偷生產線高階AI顯示卡變賣，竹科科技公司逮2內賊，新竹地院判刑。(記者蔡彰盛攝)

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某公司生產線長與作業員因缺錢花用，竟將可用於AI運算的高階顯示卡8張偷出變賣，得手258萬元，事後二人共需賠償公司700萬元，新竹地院依竊盜罪將二人判刑。

法官調查，竹縣某科技公司生產線線長陳男與邱姓作業員因缺錢花用，去年4月先由陳男竊取生產線上的顯示卡，拿到廁所天花板藏放；再由邱男前往取出攜離。而該顯示卡為供資料中心或AI訓練用途之高階顯示卡半成品，已可用於AI運算。

2人竊取顯示卡半成品共8張，價值總計63萬元，2人將7張賣給葉男，得手258萬元。事後2人與公司達成調解，各自應分期賠償公司350萬元。

法官審酌被告2人作為公司員工，第一線接觸高階顯示卡製造，卻因個人經濟因素心生歹念，枉顧公司信任，經邱男提議本案犯行，銷贓管道亦為邱男尋得，雖成立調解，惟僅邱男持續分期履行賠償，而陳男則未給付分文，最後依竊盜罪判處陳男徒刑1年、邱男1年2月，緩刑4年。

