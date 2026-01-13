偷看健身房正妹手機「驚見愛愛片」 台中男嗨傳給自己挨告！因1原因獲緩刑

一名男子在大里區一間健身房內，未經同意拿正妹的手機窺探隱私，發現有性愛片竟傳給自己。示意圖。（翻攝自photoAC）

台中市一名李姓男子在大里區一間健身房內，發現一名正妹手機擺在桌上，在未經同意下窺探隱私，並發現正妹手機內有與男友拍攝的性愛片，竟還用AirDrop的檔案共享功能，將性愛片傳給自己，事後被正妹發現氣得提告。

根據判決書指出，李男2023年6月某日下午在大里區一間健身房內，發現一名正妹的手機放在桌上，在未經正妹同意下，擅自拿取手機查看，意外發現正妹手機相簿裡有與男友的性愛影片，竟心生歹念，將影片以蘋果手機AirDrop的檔案共享、傳送功能，傳至自己的手機。

對此，正妹得知後氣得提告，全案審理時，李男坦承犯行，事後也已刪除手機內的影片，同時與被害人達成和解，且有依約履行。

對此，法官斟酌到李男已與女子和解，且無其他刑案前科，經此偵審程序後，無再犯之虞，依無故重製他人性影像罪，判刑2月，緩刑2年。可上訴。

