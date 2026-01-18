偷窺成癖！21歲台南男潛女廁偷拍 審判期間又再犯「法官不給緩刑」

台南一名21歲王姓青年去年2度到大學偷拍女學生如廁被判刑。示意圖。本報繪製



台南市一名王姓青年，去年（2025）3月潛入某大學女廁偷拍，當場被發現報警，沒想到王男被法院判刑後，當年度6月又故技重施想偷拍，被警方逮到送辦，台南地院審理後，認為王男惡性不輕，竟短時間內二度犯案，最終依無故攝錄他人性影像未遂罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金，但為避免再犯不得緩刑。可上訴。

根據判決書，21歲的王男在去年3月11日下午2時許，潛入永康區某大學的某處廁所躲藏，持手機偷拍女大聲如廁，過程中他發出聲響，引起女大生警覺，通報校方和警察，王男被以現行犯被逮捕。

廣告 廣告

怎料台南地院還在審理此案期間，王男6月22日下午又故技重施，潛入同一所大學活動中心女廁，利用廁所隔間的縫隙，試圖把手機伸到隔壁間偷拍女學生，嚇壞女學生，趕緊逃離報警，而王男再度被警方逮捕。

王男兩次偷拍案，台南地院9月時，先就第一案無故攝影他人性影像判刑3月，可易科罰金；而第二案發生後，王男事後稱已經把不雅照片刪除，警方也沒有在扣案手機中發現相關影像，但受害女大生明確拒絕和解、原諒王男，法官審酌王男為逞私慾，用偷拍不當手法侵害女性隱私，已造成對方心理陰影，且又再犯，惡性不輕，判處3月徒刑，得易科罰金，為防止再犯不准緩刑，可上訴。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

大安區驚傳當街砍人！30歲男遭2煞持斧頭劈傷 一凶嫌在逃

西門町滷味太香？外送員騎30公里到門口不按鈴 拍照後「自己吃」下場慘了

「涉當中國白手套」林宸佑被收押禁見！ 尚有1人未到案