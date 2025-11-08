偷竊機密送中 康寧前首席華裔研究員定罪

康寧公司(Corning Inc.)前任首席研究員王季(Ji Wang，音譯)被控竊取商業機密，本周經聯邦陪審團審判裁定，其經濟間諜、竊取商業機密及試圖利用這些機密在中國發展新業務等多項重罪名成立。光是經濟間諜罪一項，即面臨最高15年有期徒刑。聯邦法官訂明年4月15日宣判刑期。

王季現年63歲，生於中國，1998年移民美國後，在紐約上州康寧公司任職，2019年離職。他在2021年被控竊取美國國防高等研究計畫署(DARPA)商業機密，圖利中國。

紐約西區聯邦檢察官辦公室表示，王季在2002年至2007年間，以康寧公司首席研究員身分參與DARPA和康寧公司合資的研發計畫。該為期五年計畫耗資1140萬元，旨在開發用於軍事和商業用途的高功率雷射光纖，將光纖雷射器功率提高1000倍以上。該技術受商業機密法規保護，美國政府管制出口；DARPA希望將該技術用於製造擊落無人機和飛彈的雷射武器。

檢察官指出，2016年7月1日左右，王季竊取數百份文件，其中包括DARPA技術計畫期間產生的非公開數據。2014年至2017年，王季持續與多個中國政府機構談判，打算利用竊得的商業機密文件在中國成立公司，開展特殊光纖業務。

檢方指出，王季的商業計畫曾大力宣傳該技術軍事用途，聲稱在軍用車輛上使用該技術將是「決勝關鍵」。在王季運用竊得技術創辦新公司之前，聯邦調查局和其他執法部門成功阻止了他的行動，並由商務部和國土安全部協助聯邦調查局進行調查。

聯邦陪審團在羅徹斯特市聯邦地區法院進行審判後裁定，住在紐約州佩恩特德波斯特(Painted Post)的王季，兩項經濟間諜罪、一項竊取商業秘密罪、一項經濟間諜未遂罪和一項竊取商業機密未遂罪名成立。

聯邦法官杰拉奇(Frank P. Geraci, Jr.)將宣判日期定於2026年4月15日。王季面臨的每項經濟間諜罪名最高可判15年徒刑，竊取商業秘密罪名最高可判10年徒刑。

