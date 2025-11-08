偷竊機車逃逸 飛車上國道攔截落網
〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市警方今天凌晨發現可疑機車欲攔查竟加速逃逸上國道匝道警方一路尾隨，在國道上將他攔下，移送法辦。
鳳山分局新甲所日前接獲被害人劉男(65歲)報案，停放於鳳山區南京路之重機車遭竊，經警方擴大調閱監視器掌握犯嫌行蹤。
8日1時許循線至前鎮區一帶查緝時，竊嫌湯男(55歲)發現警方後騎乘該部贓車逃逸，並於新生路匝道騎上國道一號，警方尾隨於三多交流道出口前將其攔截並壓制逮捕。全案以涉嫌竊盜罪移送高雄地方檢察署偵辦。
檢察官摸帥警大腿噁稱「肉棒給我看一下」 判免除職務轉任檢事官
恆春1死7傷車禍》死者首次租特斯拉長途駕駛 入恆春後2次擦撞又瘋狂加速
獨家》恆春特斯拉撞水泥車1死7傷！案發前「行徑詭異」 妻生日成夫忌日
獨家》揭密太子集團系列三》2中國核心幹部多次來台 國民黨兩立委被爆協助入境
