偷竊機車逃逸 飛車上國道攔截落網

即時中心／黃于庭、李美妍報導輝達台灣總部鎖定北士科T17、T18基地，該地上權屬新壽所有，最終其同意與北市府「合意解約」，目前持續協調移轉地上權。對此，台北副市長李四川今（8）日透漏，原則上下週五（14）前就可簽訂協議書，下下週便會開始辦理地上權相關程序。李四川表示，大概到昨天為止，市府及新壽的會計人員都已經審查完畢，原則上會於下週一把審定項目向議會報告，希望在下週三大會當中能盡速通過。他也說明，因是該項使用平均地權基金，要是議會同意，就可併決算先行支付。此外，李四川也提到，合意解約協議書已在昨天交給新壽律師，下週三之前應該可以確定，新壽則預計下週四、週五召開臨時董事會，若董事會也確定，原則上下週五前就可簽訂解約協議書，下下週開始辦理地上權相關程序，移轉至北市府，啟動都市計畫。媒體提問，因為大約下週五才簽定協議書，是否會擔心議員對於支出有疑慮？李四川回應，新壽所提出的成本，與北市府當初計算項目差不多，不過市府把比例列得比較低，新壽則認為成本較高，「原則上我們都還是可以接受，又經過會計師認證，議會應該可以順利通過」。至於輝達執行長黃仁勳旋風訪台，雖然無法碰面，外界好奇有無致電打招呼？李四川則說，他們來台時間相當緊湊，北市府與輝達團隊每週都有聯繫，包括他們現在要在國內找建築師，以及為投資計畫書找顧問等都在進行。原文出處：快新聞／北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議 更多民視新聞報導自家人不忍了！痛斥鄭麗文「顛倒歷史」 前藍委酸爆：應改名投降黨卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場「犁記餅店」員工手指捲入機器 中市勞工局：最高罰30萬

民視影音 ・ 3 小時前