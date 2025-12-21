偷竊通緝犯憋不住拉在褲子上 台鐵車廂留「黃金手印」代價出爐

台鐵EMU3000車型305車次去年4月間車廂遭塗排泄物。（資料照，非事發列車）

台鐵列車去年4月間遭不明人士塗抹糞便，座椅到地板都有金黃色手印，警方循線追查後，鎖定一名孫姓通緝犯，孫男到案後向警方供稱，因憋不住拉在褲子上，一時慌張才會擦在座椅上，事後台鐵更換車廂座椅絨布及枕巾、全車清消，並求償18萬4,115元，橋頭地院簡易庭認為求償損失有據，判孫男全額賠償。

回顧全案，台鐵第305次自強號去年4月13日從高雄左營開抵台東，上午11點01分進站後，清潔人員發現車廂被抹穢物，第一時間拍下現場留證，畫面背景音還傳出「那是人的大便」等說明，由於台東為終點站，台鐵立即暫緩車廂後續運作，安排清潔、消毒作業，同時報案處理。

警方透過監視器畫面掌握到孫男涉案，並在15日將人帶回，孫男到案時向警方供稱，因為實在憋不住拉在褲子裡，一時間慌張才會挖出大便甩在車廂地板，並用椅套擦手，由於孫男有偷竊案在身，警詢後解送發布地檢署歸案，本案則另依毀損罪嫌送辦。

事後台鐵統計，列車有9個座位枕巾被塗抹排泄物，即使清洗仍不堪使用，為維護旅客健康，除了全車清潔消毒外，座椅絨毛布和枕巾也全數更換，共花費18萬4,115元，橋頭簡易庭審理時，孫男未到場、也未提意見書，法官認為台鐵提出賠償金額有所依據，因此判孫男應全額賠償。全案可上訴。

孫姓男子去年4月間於台鐵第305次自強號座椅塗抹穢物。（資料照，翻攝記者爆料網）





