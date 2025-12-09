偷聽K-pop遭處決！北韓6狙擊手「1景象」千人看

國際中心／饒婉馨報導

北韓近年來公開處決的案例快速增加，殘酷場景、方式讓人看了都後怕。有脫北者證實，2020年後處刑頻率明顯上升，還有子彈打中脖子、瞄準偏離導致頭跟身體分離的恐怖畫面，甚至有上千人被逼迫觀看行刑，看著6名狙擊手同時往被綁在木樁上的「罪犯」開火，他的心裡創傷至今都難以抹滅。





北韓男偷聽K-pop慘遭處決！6狙擊手齊發5槍「頭、身分離」逼千人圍觀

北韓會要求每個人去觀看處刑現場，連孩童都不放過。（示意圖／民視新聞）





根據 《デイリー新潮》報導 指出，一名來自黃海南道碧城郡35歲的脫北者金日赫（Kim Il-hyuk），他回想過去並表示，在2020年7月那時，他有一位在「糾察隊」上班的朋友，突然接到一通電話，被告知要去一座廢棄的鈦礦旁挖洞，並立起2根約3米高的木樁。他朋友當時以為只是新的挖礦作業，沒想到卻被命令必須通宵站崗監視，防止有人接近，直到隔天中午，他才明白這個指令的用意；一輛廣播車來到鎮上，透過喇叭宣布將進行「公開處決」，總共有兩名罪犯，其中一人22歲男子，被指控觀看70首韓國歌曲和三部戲劇，並將這些作品散播給他人； 另一名33歲男子，被指控涉入九年前謀殺案而被捕。根據媒體報導，民眾到處刑場後，只能看到兩個人的頭皆套著白布，也無法確認指控是否正確，或是否真的是那個人。

金正恩近年來增加公開處刑的案例，手法極為殘忍。（圖／美聯社提供）





他又接著說，那時候除司法人員外，無論身份、職業、年齡或性別，皆為強制參加。學校、職場都會由主管帶隊前往，根本不可能拒絕，聯剛加入政治組織的10歲孩童，也會以「教育」名義，被強制帶去觀刑。然而，行刑前還會刻意等待群眾聚集後執行；金日赫說明，「當天因天氣惡劣，觀眾人數比平常少約有1000人，處決前士兵們會重申指控，並在距離罪犯約15公尺處，總共六名狙擊手，每三名排成一線，當他們舉槍時，喧囂的人群頓時安靜下來。他表示，「每個狙擊手向罪犯胸口開了大約五槍。大多數人不想看都會低著頭，當我親臨現場時，我被極大的恐懼驅使，心中反覆出現一個聲音：總有一天我會…」。2020年開始，公開處決也從1年1次，變成3個月2次，手段也越來越駭人，「尤其是當富人和權貴被處決時，手法變得殘酷，有些人甚至被高射砲炸成碎片。 即使不是這樣，執行過程也會非常殘酷，例如瞄準偏離胸部，擊中脖子，導致頭部與軀幹分離」，他看過不只1次，每次的場面都悲慘到無法用言語形容。

金日赫提及，死刑增加的原因之一是12月20日頒布的《反動意識形態與文化排斥法》，禁止觀看及散布來自南韓等其他國家的作品，他解釋「在排除法案通過之前，觀看美、日、韓劇最多也只是被送進監獄。 無論電視頻率是否固定，或是有USB或錄影機播放劇集，新成立的審查單位都在密切監控，然而，在不同程度上，北韓20多歲~30多歲的人沒有人沒接觸過韓國文化。我從小就喜歡少女時代這類的K-pop，在我叛逃北韓之前，我甚至看過一部名為《Iris》的間諜動作劇，暗殺一位北韓重量級人物。 當你在海外作品中看到豐盛的生活時，你會產生想要獲取財富的渴望。 金總書記擔心這類年輕人的數量會增加，系統將無法維持」，直言道，正是因為年輕人思想改變速度太快，金正恩才加重處刑。

