偷自家黃金變賣想「交友」 金飾小開1個月被詐5千萬

台中市 / 綜合報導

網路交友詐騙層出不窮，提醒使用者多留意！在台中，有一名45歲的金飾店小開，因為想交友，在通訊軟體上被詐團鎖定，謊稱必須先付款才能見面交往，進而誘導參與假投資。這名小開一個月左右就狂砸將近5000萬，甚至變賣家中黃金、還拿出店內預備款給付，直到家人發現家中金流有異常狀況才報警，專案小組已經將車手逮捕並收押，也向上追出7名詐團成員。

員警猛力使出大外割，將灰衣男子勾掃在地，整個身體轉動壓制對方，其他員警湧上支援，雙手並用銬上手銬，男子雙手被銬住，一旁地上還擺有約9大疊鈔票，2支手機還有其他文件，他會被抓，就是因為他是詐騙集團車手，而誘騙對象，是一名台中市的金飾店小開。

45歲的金飾店小開因為想交友，在通訊軟體上遭詐團鎖定，以付錢可以跟女生見面為由誘騙對方，導致他1個月左右花了近5000萬元，甚至變賣家中黃金、拿出店內預備款項給付。

直到家人發現家中金流有異常，配合警方圍捕攔下450萬現金，專案小組除了逮捕車手並收押，也向上追出7名詐團成員，警方表示詐團分工明確，以噓寒問暖方式取得對方信任後，再以假投資手法進行詐騙，人贓俱獲後被害人才驚覺被騙。

偵三隊隊長杜旻信：「謊稱必須先付款才能見面交往，進而誘導被害人參與假投資，每次取款金額從300萬至500萬元不等。」警方向上追查共犯，最高層級到收水頭，也就是轉交款項的人，針對此案目前持續偵辦中。

