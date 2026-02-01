偷臭侯友宜？柯文哲嫌「新北這2點」改變太慢：選黃國昌新北可以不一樣

政治中心／綜合報導

柯文哲出席黃國昌新北競總成立大會，他覺得新北市交通、居住環境還是改變的太慢。（圖／翻攝畫面）

民眾黨主席黃國昌在卸任立委職務後，今（1）日在新莊舉行新北市長競選總部成立大會。民眾黨創黨主席柯文哲現身力挺，他致詞時說，新北市長年以來兩大黨就輪流執政，覺得新北市交通、居住環境還是改變的太慢，「新北如果要進步更快需要全新的政治人物，所以我認為新北市需要黃國昌」。

柯文哲表示，前天黃國昌還在立法院奮戰到最後一秒，今天早上競選總部就開幕了，表示黃國昌是非常有效率的人，而競總就是民眾黨縮影，民眾黨沒什麼資源，特別是過去整年都在被清算，面對今年選舉只能用最精簡的人力，最有限的資源做最大力量的發揮，希望在今年可以獲得一個最好成績。

柯文哲說，新北市是全台灣人口最多的行政區，長年以來兩大黨就輪流執政，「我是覺得新北市交通、居住環境還是改變的太慢」，新北如果要進步更快需要全新的政治人物，他認為新北市需要黃國昌，因為自己當過八年的台北市長，覺得一個城市要快速轉型，就沒有辦法用過去那種傳統思維或傳統的抱負，黃國昌就是這樣的人。

柯文哲表示，過去黃國昌在中研院當學者時，幫小英寫十年政綱，當立委的時候在立院揭弊，他當民眾黨主席時候帶領民眾黨，走過最困難時刻一步一步繼續成長，可以知道他學習速度快、做事認真。

柯文哲還提到黃國昌的健身照，直呼「我內心裡面已經羨慕到嫉妒的程度」，但有表示黃國昌有毅力，可以花一年時間去做健身，實在了不起！柯認為，新北市有四百萬人口，有很大人口紅利，因為沒有人什麼事都不能做，因為這樣新北市有台灣最大商機社會動能。而新北市是全台灣縮影，從城市到鄉村都有，要讓新北市最快速度脫胎換骨，一定要全新的政治人物。

柯文哲呼籲，請新北市民想想一個不圓滑不討好民粹，不會花時間去搞社交的政治人物，願意把時間用在解決問題，這不就是大家要的市長，很多人會說黃國昌太兇都在咆哮，他問到底要怎樣的政治人物，難道要鄉愿的嗎，還是做事認真的這是新北市民要去思考的，如果有一天你看到不公不義、看到擺爛看到貪污腐敗，然後要裝的很優雅、溫良恭儉讓，如果政治只剩下煙花，那麼最後倒楣的一定是人民，如果政治人物每一個都要當好人 人民就不會有好日子過，「今天我在這只是要告訴新北市民，新北可以不一樣只要你們選擇黃國昌。」

