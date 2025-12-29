偷臭侯友宜？黃國昌喊「讓新北學童吃熱的營養午餐」他諷：國民黨讓小朋友吃冷飯？

黃國昌（右）27日舉辦新北應援活動時表示，要讓新北市的小朋友可以吃到熱騰騰的營養午餐，被發現抄襲前行政院長蘇貞昌的政績。 圖：擷取自民眾之聲Youtube

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌27日舉辦新北應援活動時表示，要讓新北市的小朋友可以吃到熱騰騰的營養午餐，但被發現抄襲前行政院長蘇貞昌的政績，政治工作者周軒嘲諷，國民黨居然讓新北市的小朋友吃冷飯？

民眾黨27日舉行「為新北應援x DO THE BEST」活動，替黃國昌參選2026新北市長備戰，前主席柯文哲也現身力挺；黃國昌提出政見時表示，「要讓我們的小朋友可以吃到熱騰騰的營養午餐」，還說，新北市民給了國民黨16年時間，這次要拜託新北市民給他4年時間，他一定會全力以赴，「讓新北The Best」。

對此，周軒28日發文表示，「讓新北市的小朋友，都能吃到熱的營養午餐」，這是黃國昌宣布參選新北市長的起手式？他直呼很驚悚，2025年已快過完了，「新北市還有小朋友的營養午餐是冷的嗎？國民黨居然讓我們新北市的小朋友吃冷飯？」

此外，粉專「Mr.柯學先生」也發文狠酸，「腦被門夾到嗎？有誰在吃冰的營養午餐？你講出來我聽看看？」網友紛紛留言揶揄「是在偷臭現在的新北市政府嗎」、「新北的小朋友好可憐喔！」、「侯市長，蔥哥在狠狠打你的臉了，還不快徹查是哪間吃到冷的營養午餐」。

另，《自由時報》報導，民進黨新北市黨部執行長高碩呈指出，2022年蘇貞昌任內已投入逾60億元，補助各地政府建立「中央廚房大帶小，熱騰騰午餐準時到」供應網,目前沒有聽說全國有哪間學校吃到冷的營養午餐，批黃國昌提出這樣質疑性的政見，對新北市府辛苦的公務員不公平。

