偷臭謝衣鳯？鄭麗文：藍營彰化縣長選戰「沒有高度期待的候選人」

即時中心／徐子為報導



相較民進黨已確定徵召在地立委陳素月參選2026彰化縣長，國民黨不僅尚未定案，甚至還陷入提名卡關，彰化縣議長謝典霖、立委謝衣鳯爆出「姊弟內鬨」，另有是彰化縣前副縣長柯呈枋，前副縣長洪榮章也爭取提名。藍營黨中央似乎也對地方爭端束手無策，國民黨主席鄭麗文今（9）日意有所指，稱彰化縣的問題在於，並沒有一個讓大家覺得定於一尊、有高度勝選期待的候選人。





地方人士指出，謝典霖原本有意選縣長，還選定在今年初宣布，未料謝衣鳯搶在去（2025）年12月28日先表態爭取國民黨提名，角逐彰化縣長寶座。謝典霖後對外表示，為避免外界批評謝家「選舉整碗捧」，他的父親早已出面協調，姐弟維持原狀，也就是謝衣鳯選立委、他選議員再繼續挑戰議長。謝典霖表示，目前姐弟僵持不下的局面，是謝衣鳯突然宣布參選引起的。



鄭麗文今坦言，彰化有彰化一定的窘境，他們也承認，到目前為止，並沒有一個讓大家覺得定於一尊、有高度勝選期待的候選人，問題出在這裡。



鄭說，彰化正積極溝通當中，請大家稍安勿躁。國民黨中央、地方每一天都積極溝通彰化選舉，彰化是個大縣，她是抱著非贏不可的決心，也請大家再多給他們一點時間，希望很快有很消息。





