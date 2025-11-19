即時中心／廖予瑄報導



民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文於今（19）日下午3時在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行「鄭黃會」。雙方也互相準備了禮品贈送給對方，其中，鄭麗文送出「鶯歌彩瓷圓盤」，象徵藍白合作圓滿；黃國昌則是準備了「水泥鎢絲燈座」回贈，盼在台灣晦暗不明時刻，藍白可以共同為台灣點亮一盞燈。沒想到這項禮品卻遭網友笑說，「這是在罵鄭麗文腦袋裝水泥嗎？」

民眾黨、國民黨今日下午舉辦「以行動顧台灣，主席高峰會談」，民眾黨由黃國昌、秘書長周榆修、副秘書長黃成峻、執行長賴香伶、立法院黨團主任陳智菡代表出席；國民黨所派出的出席者則包括鄭麗文、副主席暨秘書長李乾龍、副秘書長兼組發會主委李哲華、黨團總召傅崐萁、文傳會主委吳宗憲等人。

廣告 廣告

雙方主席在活動一開始便互相贈禮，鄭麗文送出畫著藍鵲與白鵲共同高飛的「鶯歌彩瓷圓盤」，象徵藍白在溝通順利的情況下合作圓滿；至於黃國昌則是送出一座，由台灣本土藝術家用水泥製成的「鎢絲燈座」，並進一步說明，燈座以水泥作為基座，代表基礎穩固，才能蓋起高樓；燈則代表在台灣晦暗不明時刻，「希望台灣民眾黨誠心誠意，跟中國國民黨共同為台灣點亮一盞燈。」

快新聞／偷臭？黃國昌會鄭麗文送「這物」 網笑：諷她腦袋裝水泥嗎

鄭麗文送出「鶯歌彩瓷圓盤」。（圖／民眾黨提供）





快新聞／偷臭？黃國昌會鄭麗文送「這物」 網笑：諷她腦袋裝水泥嗎

黃國昌送鄭麗文一座用水泥製成的「鎢絲燈座」。（圖／民眾黨提供）

沒想到，黃國昌的禮品一送出，馬上就有網友在《民視》YouTube的直播聊天室中，留言笑說，「好好的跟關燈人合作，一級棒！」還有人質疑，黃送水泥燈是不是別有用意？「送水泥燈是在罵鄭麗文腦袋裝水泥嗎？」





快新聞／偷臭？黃國昌會鄭麗文送「這物」 網笑：諷她腦袋裝水泥嗎

網友質疑，「送水泥燈是在罵鄭麗文腦袋裝水泥嗎？」（圖／擷取自《民視》YouTube的直播聊天室）

原文出處：快新聞／偷臭？黃國昌送鄭麗文「這物」 網友留言：諷她腦袋裝水泥

更多民視新聞報導

新光三越早就公告改裝「市府沒警覺」 盧秀燕竟稱：就像有人偷偷沒報稅

堅偉大戰2.0？王世堅喊話「競爭已過去」 大讚何志偉「奇兵」選桃園

中國再出招「禁止進口」日本水產！「漁民反應」曝光了

