偷襲護理師臀部代價不小 陪病男遭判刑

照顧住院兒子，凌晨偷捏護理師臀部師吃上官司，張姓男子被南投地院法官判刑2個月。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投張姓男子兒子住院，深夜由他陪病，凌晨護理師推儀器進來幫病人量血壓，他乘機偷捏護理師臀部1次，護理師怒斥「你把我摸什麼啊？」，驚動其他護理師過來查看，後報警送法辦，南投地院將張男以性騷擾罪名判刑2個月，若易科罰金折合6萬元。

判決書指出，張姓男子去年8月下旬其兒子住院，8月23日凌晨由他陪病照顧，1點40分左右，護理師推著儀器進入病房幫病人量血壓，張男即伸手捏護理師左邊臀部一次，該名護理師怒不可遏，大聲斥責「你把我摸什麼？」，聲音很大，連在隔壁病房的護理師都聽到，趕緊跑過來了解。

廣告 廣告

張男當時否認有捏護理師臀部，被性騷的護理師無法原諒選擇報警處理，被捏臀部護理師的同事、張男住院的兒子都成了該案的證人，張男的兒子表示「護理師幫我量血壓時，好像有不小心碰觸到護理師臀部，護理師隨即大聲呼喊！」。

張姓男子被南投檢方起訴後，有承認捏了護理師臀部，但後來未能與對方和解賠償，南投地院法院近日將張姓男子依性騷擾罪名，判處有期徒刑2個月，若易科罰金折合新台幣6萬元。

【看原文連結】

更多自由時報報導

儀器設定被改致鯛魚排誤檢 衛局報案 警連夜帶回關鍵女助理

苗栗某中學半個月連2起學生墜樓 16歲女學生被發現陳屍校園

獨家》才爆助太子集團幹部入境！藍委林思銘曾要警方向聖石金業道歉

小紅書2年涉詐千件造成2億財損 內政部下重手「停止解析、限制接取」

