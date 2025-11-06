偷走媽祖3千萬金飾！南方澳進安宮竊賊落網 警12小時破案

宜蘭縣南方澳進安宮5日凌晨遭竊，竊賊潛入偷走價值上千萬的珊瑚與黃金飾品。（翻攝臉書社團「南方澳(北方澳)進安宮寶石珊瑚媽祖」）

震驚信眾的宜蘭縣南方澳進安宮竊案，警方在短短12小時內破案。35歲陳姓主嫌與27歲共犯5日凌晨潛入廟內，竊走價值近3千萬元的珊瑚與黃金飾品後逃逸，警方昨（5）日下午在台北、晚間於台中先後將兩人逮捕歸案，失竊聖物全數尋回。

潛入廟內扮「蜘蛛人」 偷走3千萬金珊瑚

警方調查，陳姓主嫌是蘇澳當地人，熟悉進安宮環境，因缺錢花用動歪腦筋，多次觀察後鎖定珊瑚媽祖神像上的貴重配飾。他身穿黑色帽T、蒙面從廟後方翻牆爬上3樓陽台，破壞木製氣窗潛入，再從約5公尺高處攀牆到2樓大殿行竊，宛如「蜘蛛人」。

50分鐘內，他取下神像上2顆頂級珊瑚珠、10串紅珊瑚項鍊、4串白珊瑚與金飾組、2串珊瑚串珠，以及開基媽祖的一條珊瑚項鍊，總價約3千萬元。不料離開時觸發保全系統，警鈴大作，他急忙跳窗逃出，搭上接應車往北逃逸。

專案小組急追12小時破案 廟方感謝警方找回聖物

警方循監視器與車牌一路追查，昨日下午4點半在台北逮獲陳姓主嫌，晚間7點多在台中拘提共犯。2人落網後坦承因缺錢犯案，失竊的金飾與珊瑚均已追回。

進安宮管委會表示，感謝警方不眠不休的努力，「失的不只是金飾，更是信仰的尊嚴，所幸媽祖庇佑，聖物得以平安歸位。」警方預計今（6）日稍晚召開記者會，說明案件細節與後續偵辦進度。

